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Альянс продлил контракт со своим лучшим бомбардиром
Николай Агапов продолжит выступления за клуб из Липовой Долины
fc-alliance.com.ua
Вслед за вице-капитаном "Альянса" Вячеславом Поднебенным новый контракт с клубом подписал фланговый нападающий Николай Агапов.
Предыдущее соглашение истекло по окончании сезона-2020/21.
27-летний футболист перешел в "Альянс" в начале прошлого года из любительской харьковской команды "Универ-Динамо". В минувшем сезоне Первой лиги Агапов провел 26 матчей и забил 9 мячей. Также на его счету 1 игра в Кубке Украины.
Ранее на профессиональном уровне форвард поиграл за "Десну", "Гелиос", краматорский "Авангард" и узбекский "Сурхан".
Напомним, "Альянс" по итогам прошлого сезона занял 6-е место в Первой лиге. 29 июня команда Юрия Ярошенко начала подготовку к новому чемпионату.
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