  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Альянс продлил контракт со своим лучшим бомбардиром
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альянс продлил контракт со своим лучшим бомбардиром

Первая лига
(1 голосов)

Николай Агапов продолжит выступления за клуб из Липовой Долины

Альянс продлил контракт со своим лучшим бомбардиром

fc-alliance.com.ua

Новина українською

Вслед за вице-капитаном "Альянса" Вячеславом Поднебенным новый контракт с клубом подписал фланговый нападающий Николай Агапов.

Предыдущее соглашение истекло по окончании сезона-2020/21.

27-летний футболист перешел в "Альянс" в начале прошлого года из любительской харьковской команды "Универ-Динамо". В минувшем сезоне Первой лиги Агапов провел 26 матчей и забил 9 мячей. Также на его счету 1 игра в Кубке Украины.

Ранее на профессиональном уровне форвард поиграл за "Десну", "Гелиос", краматорский "Авангард" и узбекский "Сурхан".

Напомним, "Альянс" по итогам прошлого сезона занял 6-е место в Первой лиге. 29 июня команда Юрия Ярошенко начала подготовку к новому чемпионату.

Читайте такжеФорвард Альянса признан лучшим игроком мая в Первой лиге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Николай Агапов Альянс (Липовая Долина)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...