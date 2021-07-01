Альянс продлил контракт со своим лучшим бомбардиром

Вслед за вице-капитаном "Альянса" Вячеславом Поднебенным новый контракт с клубом подписал фланговый нападающий Николай Агапов.

Предыдущее соглашение истекло по окончании сезона-2020/21.

27-летний футболист перешел в "Альянс" в начале прошлого года из любительской харьковской команды "Универ-Динамо". В минувшем сезоне Первой лиги Агапов провел 26 матчей и забил 9 мячей. Также на его счету 1 игра в Кубке Украины.

Ранее на профессиональном уровне форвард поиграл за "Десну", "Гелиос", краматорский "Авангард" и узбекский "Сурхан".

Напомним, "Альянс" по итогам прошлого сезона занял 6-е место в Первой лиге. 29 июня команда Юрия Ярошенко начала подготовку к новому чемпионату.