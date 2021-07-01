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Женская команда Шахтера приступила к тренировкам - ФОТО

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

Старт сезона планируется не раньше середины августа

Женская команда Шахтера приступила к тренировкам - ФОТО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вчера, 30 июня, женская команда "Шахтера" начала подготовку к сезону на базе Академии клуба в Счастливом.

В распоряжении главного тренера Романа Заева 16 полевых игроков и 2 вратаря.

Занятие началось с организационного собрания и носило втягивающий характер, хотя и включало интенсивные упражнения с мячом, отработку различных игровых ситуаций. Голкиперы под руководством Дмитрия Шуткова работали по отдельной программе.

В следующие пару дней команда будет разделена на группы, чтобы пройти медосмотр и тестирование уровня физических возможностей. Подготовка к сезону будет состоять из двух этапов: втягивающие тренировки в первую неделю и базовый период подготовки, который стартует 15 июля.

Женская команда "Шахтера" начнет выступления в Первой лиге Украины. Старт сезона планируется не раньше середины августа.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роман Заев
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (6)
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Dimonych (FCSD)
01.07.2021 в 15:27
Удачи нашим девахам! Должны брать 1 место сходу в Первой лиге и выходить в вышку
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
01.07.2021 в 13:43
Шота ни одной симпатичной
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+1
-2
Dalskyi (Sviaschene)
01.07.2021 в 14:27
Немає на кого поДзюбити?
Ответить
0
-1
download1 (huyersk)
01.07.2021 в 14:33
Головний тренер іншої думки
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
01.07.2021 в 15:15
так это же для пердива, а выйдут в Вышку, тогда и прибудет десант симпатичных шоколадок с пляжей Бразилии
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0
0
download1 (huyersk)
01.07.2021 в 13:42
Забагато на них одежі
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-1


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