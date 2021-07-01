Женская команда Шахтера приступила к тренировкам - ФОТО

Вчера, 30 июня, женская команда "Шахтера" начала подготовку к сезону на базе Академии клуба в Счастливом.

В распоряжении главного тренера Романа Заева 16 полевых игроков и 2 вратаря.

Занятие началось с организационного собрания и носило втягивающий характер, хотя и включало интенсивные упражнения с мячом, отработку различных игровых ситуаций. Голкиперы под руководством Дмитрия Шуткова работали по отдельной программе.

В следующие пару дней команда будет разделена на группы, чтобы пройти медосмотр и тестирование уровня физических возможностей. Подготовка к сезону будет состоять из двух этапов: втягивающие тренировки в первую неделю и базовый период подготовки, который стартует 15 июля.



Женская команда "Шахтера" начнет выступления в Первой лиге Украины. Старт сезона планируется не раньше середины августа.