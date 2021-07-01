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Женская команда Шахтера приступила к тренировкам - ФОТО
Старт сезона планируется не раньше середины августа
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вчера, 30 июня, женская команда "Шахтера" начала подготовку к сезону на базе Академии клуба в Счастливом.
В распоряжении главного тренера Романа Заева 16 полевых игроков и 2 вратаря.
Занятие началось с организационного собрания и носило втягивающий характер, хотя и включало интенсивные упражнения с мячом, отработку различных игровых ситуаций. Голкиперы под руководством Дмитрия Шуткова работали по отдельной программе.
В следующие пару дней команда будет разделена на группы, чтобы пройти медосмотр и тестирование уровня физических возможностей. Подготовка к сезону будет состоять из двух этапов: втягивающие тренировки в первую неделю и базовый период подготовки, который стартует 15 июля.
Женская команда "Шахтера" начнет выступления в Первой лиге Украины. Старт сезона планируется не раньше середины августа.
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