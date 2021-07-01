10 игроков покинули Авангард

Крематорский " Авангард " объявил о расставании с рядом игроков.

У Дмитрия Шинкаренко истек срок арендного соглашения, и игрок вернулся в "Мариуполь".

Закончились контракты с клубом в полузащитников Юрия Сеницкого, Александра Чебаненко и Гутти. Также закончился контракт у нападающего Дениса Скотаренко.

По обоюдному согласию было прекращено сотрудничество еще с рядом игроков. Расположение краматорцев оставили: Олег Бородай, Михаил Писко, Роман Толочко, Аних Чидера Келит и Никита Гаврик.

Напомним, что "Авангард" (Краматорск) со следующего сезона будет выступать в Первой лиге как коммунальный футбольный клуб и сменит название на ФК "Краматорск".