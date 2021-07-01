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10 игроков покинули Авангард
В Краматорске собирают фактически новую команду
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Крематорский "
У Дмитрия Шинкаренко истек срок арендного соглашения, и игрок вернулся в "Мариуполь".
Закончились контракты с клубом в полузащитников Юрия Сеницкого, Александра Чебаненко и Гутти. Также закончился контракт у нападающего Дениса Скотаренко.
По обоюдному согласию было прекращено сотрудничество еще с рядом игроков. Расположение краматорцев оставили: Олег Бородай, Михаил Писко, Роман Толочко, Аних Чидера Келит и Никита Гаврик.
Напомним, что "Авангард" (Краматорск) со следующего сезона будет выступать в Первой лиге как коммунальный футбольный клуб и сменит название на ФК "Краматорск".
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