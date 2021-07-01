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Полесье подписало Махарадзе, Гитченко, Оринчака и еще трех игроков

Первая лига
(1 голосов)

Серьезное усиление житомирского клуба

Полесье подписало Махарадзе, Гитченко, Оринчака и еще трех игроков

instagram.com/polissya_fc

Новина українською

Полесье объявило о подписании шести новичков.

Игроками команды стали вратари Заури Махарадзе и Анатолий Тимофеев, защитники Андрей Гитченко, Андрей Нестеров и полузащитники Богдан Оринчак и Артем Козак.

Отметим, что Махарадзе до недавнего времени играл за Днепр-1, Тимофеев – за ФК Чернигов, Гитченко защищал цвета Десны, Нестеров выступал в Венгрии в составе Мезекевешда, Козак перешел в Полесье из Черноморца, а Оринчак – из Волыни, где был лучшим бомбардиров команды в прошлом сезоне.

Напомним, что минувший сезон Полесье завершило на 11-м месте в Первой лиге.

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В статье: Андрей Гитченко Заури Махарадзе Андрей Нестеров Анатолий Тимофеев Полесье (Житомир) Богдан Оринчак Артем Козак
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(1 голосов)
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Источник:
ФК Полесье

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Комментарии (3)
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Джин Тоник (R)
01.07.2021 в 21:53
Я жду Полесье в УПЛ.Житомир классный город и люди хорошие.Удачи Махарадзе.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.07.2021 в 21:49
Десна націлилася на першу лігу
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simargl (Чернигов)
01.07.2021 в 21:46
Первая лига обещает быть не менее интересной, чем в прошлом сезоне... огорчает только то, что в Десне человек пять-шесть осталось... и тишина!!!
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