Полесье подписало Махарадзе, Гитченко, Оринчака и еще трех игроков

Полесье объявило о подписании шести новичков.

Игроками команды стали вратари Заури Махарадзе и Анатолий Тимофеев, защитники Андрей Гитченко, Андрей Нестеров и полузащитники Богдан Оринчак и Артем Козак.

Отметим, что Махарадзе до недавнего времени играл за Днепр-1, Тимофеев – за ФК Чернигов, Гитченко защищал цвета Десны, Нестеров выступал в Венгрии в составе Мезекевешда, Козак перешел в Полесье из Черноморца, а Оринчак – из Волыни, где был лучшим бомбардиров команды в прошлом сезоне.

Напомним, что минувший сезон Полесье завершило на 11-м месте в Первой лиге.