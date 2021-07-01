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Полесье подписало Махарадзе, Гитченко, Оринчака и еще трех игроков
Серьезное усиление житомирского клуба
instagram.com/polissya_fc
Игроками команды стали вратари Заури Махарадзе и Анатолий Тимофеев, защитники Андрей Гитченко, Андрей Нестеров и полузащитники Богдан Оринчак и Артем Козак.
Отметим, что Махарадзе до недавнего времени играл за Днепр-1, Тимофеев – за ФК Чернигов, Гитченко защищал цвета Десны, Нестеров выступал в Венгрии в составе Мезекевешда, Козак перешел в Полесье из Черноморца, а Оринчак – из Волыни, где был лучшим бомбардиров команды в прошлом сезоне.
Напомним, что минувший сезон Полесье завершило на 11-м месте в Первой лиге.
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