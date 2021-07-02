  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Кривбасс подписал воспитанника Шахтера
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс подписал воспитанника Шахтера

Первая лига
(1 голосов)

Для клуба это уже девятый новичок

Кривбасс подписал воспитанника Шахтера

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

"Кривбасс" продолжает масштабное усиление состава перед стартом в Первой лиге-2021/2022.

Девятым новичком криворожского клуба стал молодой талантливый 22-летний центральный защитник Иван Семенихин.

Без клуба футболист находился с августа 2020 года. Семенихин является воспитанником "Шахтера". Защитник выступал за команду U21 донецкого клуба.

Также, Семенихин провел четыре матча за молодежную сборную Украины U21 и Участник Юношеской Лиги УЕФА в составе "Шахтера" U19.

Напомним, ранее "Кривбасс" подписал вратаря Богдана Сарнавского, защитников Андрея Мостового, Ивана Зотько; полузащитников Артема Щедрого, Миляна Говедарицу, Артема Гордиенко, Никиту Татаркова, Дениса Васина

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Иван Семенихин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбасс

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...