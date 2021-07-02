Кривбасс подписал воспитанника Шахтера

"Кривбасс" продолжает масштабное усиление состава перед стартом в Первой лиге-2021/2022.

Девятым новичком криворожского клуба стал молодой талантливый 22-летний центральный защитник Иван Семенихин.

Без клуба футболист находился с августа 2020 года. Семенихин является воспитанником "Шахтера". Защитник выступал за команду U21 донецкого клуба.

Также, Семенихин провел четыре матча за молодежную сборную Украины U21 и Участник Юношеской Лиги УЕФА в составе "Шахтера" U19.

Напомним, ранее "Кривбасс" подписал вратаря Богдана Сарнавского, защитников Андрея Мостового, Ивана Зотько; полузащитников Артема Щедрого, Миляна Говедарицу, Артема Гордиенко, Никиту Татаркова, Дениса Васина