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Кривбасс подписал воспитанника Шахтера
Для клуба это уже девятый новичок
Фото: ФК Кривбасс
"Кривбасс" продолжает масштабное усиление состава перед стартом в Первой лиге-2021/2022.
Девятым новичком криворожского клуба стал молодой талантливый 22-летний центральный защитник Иван Семенихин.
Без клуба футболист находился с августа 2020 года. Семенихин является воспитанником "Шахтера". Защитник выступал за команду U21 донецкого клуба.
Также, Семенихин провел четыре матча за молодежную сборную Украины U21 и Участник Юношеской Лиги УЕФА в составе "Шахтера" U19.
Напомним, ранее "Кривбасс" подписал вратаря Богдана Сарнавского, защитников Андрея Мостового, Ивана Зотько; полузащитников Артема Щедрого, Миляна Говедарицу, Артема Гордиенко, Никиту Татаркова, Дениса Васина
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