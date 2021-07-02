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Прикарпатье рассталось с девятью футболистами

Первая лига
(1 голосов)

Игроки получили статус свободных агентов

Прикарпатье рассталось с девятью футболистами

Фото: ФК Прикарпатье

Новина українською

Во время летнего межсезонья в составе "Прикарпатье" состоялись первые кадровые изменения. 30 июня завершились контракты у восьми игроков, дальнейшее сотрудничество с которыми ивано-франковский клуб не продлевает.

Так, команду покинул Ярослав Конкольняк, Орест Януш, Андрей Вацеба, Юрий Шпирка, Сергей Мелинишин, Валерий Сад, Василий Курко и Анатолий Ульянов. Эти игроки оставили "Прикарпатье" в качестве "свободных агентов".

Также на прошлой неделе по обоюдному согласию сторон было прекращено сотрудничество с 18-летним нападающим Андреем Андрейчук, который решил попробовать свои силы в дубле "Александрии".

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В статье: Анатолий Ульянов Андрей Вацеба Василий Курко Прикарпатье (Ивано-Франковск) Сергей Мелинишин Юрий Шпирка Орест Януш Ярослав Конкольняк Валерий Сад
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Источник:
ФК Прикарпатье

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