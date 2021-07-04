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Поступаленко продлил контракт с Металлистом

Первая лига
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Опытный хавбек продолжит выступать за харьковский клуб

Поступаленко продлил контракт с Металлистом

Новина українською

Хавбек Антон Поступаленко продлил контракт с харьковским "Металлистом", об этом сообщает портал Meta-ratings.com.ua.

Новое соглашение полузащитника будет рассчитано на следующий сезон - 2021/22.

В прошлой кампании Второй лиги 32-летний Поступаленко провел 20 поединков.

По итогам прошедшего сезоне "Металл" обеспечил себе выход в Первую лигу и был перепереименован в "Металлист".

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В статье: Металлист (Харьков) Антон Поступаленко Металл (Харьков)
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Источник:
Meta-ratings.com.ua

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