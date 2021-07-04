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Поступаленко продлил контракт с Металлистом
Опытный хавбек продолжит выступать за харьковский клуб
Хавбек Антон Поступаленко продлил контракт с харьковским "Металлистом", об этом сообщает портал Meta-ratings.com.ua.
Новое соглашение полузащитника будет рассчитано на следующий сезон - 2021/22.
В прошлой кампании Второй лиги 32-летний Поступаленко провел 20 поединков.
По итогам прошедшего сезоне "Металл" обеспечил себе выход в Первую лигу и был перепереименован в "Металлист".
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Источник:Meta-ratings.com.ua
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