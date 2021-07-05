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Экс-полузащитник Металлиста 1925 стал игроком Агробизнеса
Также футболист выступал за "Рух" и "Вентспилс"
Фото: ФК Агробизнес
"Агробизнес" объявил о подписании полузащитника Олега Синицы.
Cиница – воспитанник "Металлиста". В Украине он играл за "Металлист 1925" и "Рух".
Последним клубом 25-летнего футболиста был латвийский "Вентспилс", в составе которого он провел 12 матчей.
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Источник:ФК Агробизнес
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