Экс-полузащитник Металлиста 1925 стал игроком Агробизнеса

"Агробизнес" объявил о подписании полузащитника Олега Синицы.

Cиница – воспитанник "Металлиста". В Украине он играл за "Металлист 1925" и "Рух".

Последним клубом 25-летнего футболиста был латвийский "Вентспилс", в составе которого он провел 12 матчей.