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Экс-полузащитник Металлиста 1925 стал игроком Агробизнеса

Первая лига
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Также футболист выступал за "Рух" и "Вентспилс"

Экс-полузащитник Металлиста 1925 стал игроком Агробизнеса

Фото: ФК Агробизнес

Новина українською

"Агробизнес" объявил о подписании полузащитника Олега Синицы.

Cиница – воспитанник "Металлиста". В Украине он играл за "Металлист 1925" и "Рух".

Последним клубом 25-летнего футболиста был латвийский "Вентспилс", в составе которого он провел 12 матчей.

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В статье: Олег Синица Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ФК Агробизнес

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