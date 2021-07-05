ФК Краматорск назначил нового директора

Новым руководителем футбольного клуба "Краматорск" стал Даниил Плахин, сообщает пресс-служба клуба.

Плахин является бывшим футболистом. За свою футбольную карьеру он успел поиграть за "Титан" (Армянск, Крым), "Макеевуголь"(сейчас клуб зарегистрирован в Никополе и играет под одноименным названием во Второй Лиге, в группе Б) и киевский "Арсенал".

Он является основателем и руководителем детской футбольной академии для дошкольников "Footystar", депутат Краматорского горсовета.

"Убеждены, что его несгибаемая любовь к футболу, опыт, профессионализм, организаторские способности будут способствовать достижению значительных успехов клуба", - сказано в пресс-службе клуба.

Напомним, что ранее стало известно, что с сезона 2021/22 "Авангард" будет выступать под названием "Краматорск". Исполком УАФ утвердил решение о передаче футбольной деятельности ООО "ФК Авангард 1955", так юридически назывался "Авангард", в коммунальную собственность СК "Краматорск".

Добавим, что минувший сезон "Краматорск" финишировал на 12-м месте в Первой лиге.