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Металлист подписал воспитанника Динамо
Харьковчане продолжают формирование состава на новый сезон
Фото: ФК Колос
Очередным новичком "Металлиста" стал правый полузащитник Дмитрий Шамич.
20-летний воспитанник "Динамо" последние два сезона выступал за молодежную команду "Колоса", в составе которой провел в общей сложности 36 матчей и забил 2 мяча. Играл за сборную Украины U-19, попадал в расширенный список молодежной сборной страны.
Напомним, "Металлист" готовится к старту в чемпионате Первой лиги. В минувшем сезоне команда под брендом "Металл" стала чемпионом Второй лиги, пройдя всю турнирную дистанцию без поражений (21 победа, 2 ничьи, разница мячей 66-5).
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