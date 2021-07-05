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Металлист подписал воспитанника Динамо

Первая лига
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Харьковчане продолжают формирование состава на новый сезон

Металлист подписал воспитанника Динамо

Фото: ФК Колос

Новина українською

Очередным новичком "Металлиста" стал правый полузащитник Дмитрий Шамич.

20-летний воспитанник "Динамо" последние два сезона выступал за молодежную команду "Колоса", в составе которой провел в общей сложности 36 матчей и забил 2 мяча. Играл за сборную Украины U-19, попадал в расширенный список молодежной сборной страны.

Напомним, "Металлист" готовится к старту в чемпионате Первой лиги. В минувшем сезоне команда под брендом "Металл" стала чемпионом Второй лиги, пройдя всю турнирную дистанцию без поражений (21 победа, 2 ничьи, разница мячей 66-5).

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В статье: Металлист (Харьков) Дмитрий Шамич
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Источник:
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