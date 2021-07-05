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ВПК-Агро запланировал выездной сбор
Александр Грицай строит, по сути, новую команду
Во вторник, 6 июля, "
Из футболистов, игравших за команду в прошлом сезоне, остались защитники Дмитрий Зозуля и Сергей Палюх, полузащитники Лука Коберидзе, Рамин Мухтаров и Дмитрий Шевченко, а также нападающий Станислав Кулиш. У них действующие контракты. Как и у бразильского форварда Игора Фелиппе: весной он так и не был заявлен за клуб из Днепропетровской области, но, вероятно, все-таки начнет играть за него в следующем сезоне.
Возможно, подпишут новые соглашения с "ВПК-Агро" вратарь Александр Воробей, защитники Гиорги Гадрани и Акаки Хубутия, а также полузащитник Александр Вечтомов. Нынешним летом они стали свободными агентами, но сейчас тренируются со своей старой командой.
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