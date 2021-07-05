Черноморец продлил Кравченко и Вачиберадзе и попрощался с тремя игроками

" Черноморец " объявил о продлении контрактов с двумя полузащитниками – 38-летним Сергеем Кравченко и 25-летним Бекой Вачиберадзе.

О сроках соглашения информации нет.

Также клуб покидают три игрока.

По обоюдному согласию сторон расторгнуты контракты с Романом Яловенко и Богданом Курилко. Покинул команду "моряков" и Миха Горопевшек, у которого истекло время действия трудового соглашения с клубом.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Черноморец" повысился в классе и вернулся в УПЛ.