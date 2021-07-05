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Черноморец продлил Кравченко и Вачиберадзе и попрощался с тремя игроками
38-летний ветеран еще поиграет в УПЛ
Фото: ФК Черноморец
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О сроках соглашения информации нет.
Также клуб покидают три игрока.
По обоюдному согласию сторон расторгнуты контракты с Романом Яловенко и Богданом Курилко. Покинул команду "моряков" и Миха Горопевшек, у которого истекло время действия трудового соглашения с клубом.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Черноморец" повысился в классе и вернулся в УПЛ.
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