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Минай и Николаев примут участие в жеребьевке команд Первой лиги. Олимпик все еще под вопросом
Оттягивать жеребьевку дальше некуда
pfl.ua
6 июля должна состояться жеребьевка первенства Украины в
По информации Meta-ratings, среди участников соревнований в Первой лиге - "Mинай" и "Николаев".
Напомним, что закарпатцы готовы заменить "Олимпик" в случае его отказа от выступлений в элите, а южане по своей воле хотят понизиться в классе.
Если в последующие дни ситуация с "Олимпиком" и "Николаевом" таки претерпит изменения, то в состав участников соревнований в УПЛ и ПФЛ будут оперативно внесены коррективы.
Напомним, что в новом сезоне в чемпионате УПЛ планируется выступление 16 команд, а в Первой и Второй лиге - 48 коллективов.
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