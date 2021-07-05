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Минай и Николаев примут участие в жеребьевке команд Первой лиги. Олимпик все еще под вопросом

Первая лига
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(1 голосов)

Оттягивать жеребьевку дальше некуда

Минай и Николаев примут участие в жеребьевке команд Первой лиги. Олимпик все еще под вопросом

pfl.ua

Новина українською

6 июля должна состояться жеребьевка первенства Украины в Первой и Второй лиге.

По информации Meta-ratings, среди участников соревнований в Первой лиге - "Mинай" и "Николаев".

Напомним, что закарпатцы готовы заменить "Олимпик" в случае его отказа от выступлений в элите, а южане по своей воле хотят понизиться в классе.

Если в последующие дни ситуация с "Олимпиком" и "Николаевом" таки претерпит изменения, то в состав участников соревнований в УПЛ и ПФЛ будут оперативно внесены коррективы.

Напомним, что в новом сезоне в чемпионате УПЛ планируется выступление 16 команд, а в Первой и Второй лиге - 48 коллективов.

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В статье: МФК Николаев ФК Минай
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (1)
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donkrot (Донецк)
06.07.2021 в 00:35
Как по мне, то проще снять этих клоунов с соревнований и запретить им там участвовать несколько лет, чем потом за неделю до старта перекраивать лиги и календари. Задолбали. То играем то не играем. Каким образом сраному олимпику вообще дали аттестат. Гельзин его в конторе выйграл? Или ждёт денег и команды что делать от Суркиса....
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