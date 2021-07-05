Минай и Николаев примут участие в жеребьевке команд Первой лиги. Олимпик все еще под вопросом

6 июля должна состояться жеребьевка первенства Украины в Первой и Второй лиге.

По информации Meta-ratings, среди участников соревнований в Первой лиге - "Mинай" и "Николаев".

Напомним, что закарпатцы готовы заменить "Олимпик" в случае его отказа от выступлений в элите, а южане по своей воле хотят понизиться в классе.

Если в последующие дни ситуация с "Олимпиком" и "Николаевом" таки претерпит изменения, то в состав участников соревнований в УПЛ и ПФЛ будут оперативно внесены коррективы.

Напомним, что в новом сезоне в чемпионате УПЛ планируется выступление 16 команд, а в Первой и Второй лиге - 48 коллективов.