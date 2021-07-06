ФК Ужгород представил команде нового главного тренера

По информации источника, новичку Первой лиге "Ужгороду" был представлен новый главный тренер – Михаил Иваница, у которого закончился контракт с венгерским клубом "Торпо".

Ему будет помогать Богдан Блавацкий, который в последнее время работал с польскими командами. Сейчас в "Ужгороде" заняты поиском тренера, который бы отвечал за подготовку вратарей.

В это межсезонье "Ужгород" уже сыграл два спарринга: с "Мукачево" (0:0) и победил "Ворсклу" (3:2).

Отмечается, что до начала чемпионата в Первой лиге ужгородцы сыграют еще три контрольных матча: 10-го июля – с "Мукачево", 14–го июля – с "Ворсклой" и 18-го – с "Минаем".