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ФК Ужгород представил команде нового главного тренера
Михаил Иваница возглавит дебютанта Первой лиги
Фото: sport.segodnya.ua
По информации источника, новичку Первой лиге "Ужгороду" был представлен новый главный тренер – Михаил Иваница, у которого закончился контракт с венгерским клубом "Торпо".
Ему будет помогать Богдан Блавацкий, который в последнее время работал с польскими командами. Сейчас в "Ужгороде" заняты поиском тренера, который бы отвечал за подготовку вратарей.
В это межсезонье "Ужгород" уже сыграл два спарринга: с "Мукачево" (0:0) и победил "Ворсклу" (3:2).
Отмечается, что до начала чемпионата в Первой лиге ужгородцы сыграют еще три контрольных матча: 10-го июля – с "Мукачево", 14–го июля – с "Ворсклой" и 18-го – с "Минаем".
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