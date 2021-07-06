Металлист обыграл Перемогу. Харьковчане впервые за 5 лет сыграли матч под своим легендарным брендом

В понедельник, 5 июля, на стадионе "Солнечный" в Пятихатках состоялся товарищеский матч "Металлист" — "Перемога".

Харьковчане одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Евгений Подлепенец.

"Металлист" - "Перемога" 1:0

Голы: Подлепенец, 24.

Напомним, что следующий спарринг "Металлист" проведет сегодня, 6 июля против команды областного чемпионата "Квадро" из Первомайского. Начало матча в 18:00.

Отметим, что харьковский клуб сыграл первый матч под своим историческим названием после очень длительного перерыва.

"Желто-синие" последний раз официально выступили в клубных соревнованиях украинского национального чемпионата 14 мая 2016 года в домашнем матче УПЛ против киевского "Динамо".