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Металлист обыграл Перемогу. Харьковчане впервые за 5 лет сыграли матч под своим легендарным брендом
Минимальная победа харьковского клуба
Фото: ФК Металлист
В понедельник, 5 июля, на стадионе "Солнечный" в Пятихатках состоялся товарищеский матч "Металлист" — "Перемога".
Харьковчане одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Евгений Подлепенец.
"Металлист" - "Перемога" 1:0
Голы: Подлепенец, 24.
Напомним, что следующий спарринг "Металлист" проведет сегодня, 6 июля против команды областного чемпионата "Квадро" из Первомайского. Начало матча в 18:00.
Отметим, что харьковский клуб сыграл первый матч под своим историческим названием после очень длительного перерыва.
"Желто-синие" последний раз официально выступили в клубных соревнованиях украинского национального чемпионата 14 мая 2016 года в домашнем матче УПЛ против киевского "Динамо".
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