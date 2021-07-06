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Металлист обыграл Перемогу. Харьковчане впервые за 5 лет сыграли матч под своим легендарным брендом

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Минимальная победа харьковского клуба

Металлист обыграл Перемогу. Харьковчане впервые за 5 лет сыграли матч под своим легендарным брендом

Фото: ФК Металлист

Новина українською

В понедельник, 5 июля, на стадионе "Солнечный" в Пятихатках состоялся товарищеский матч "Металлист" — "Перемога".

Харьковчане одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Евгений Подлепенец.

"Металлист" - "Перемога" 1:0
Голы: Подлепенец, 24.

Напомним, что следующий спарринг "Металлист" проведет сегодня, 6 июля против команды областного чемпионата "Квадро" из Первомайского. Начало матча в 18:00.

Отметим, что харьковский клуб сыграл первый матч под своим историческим названием после очень длительного перерыва.

"Желто-синие" последний раз официально выступили в клубных соревнованиях украинского национального чемпионата 14 мая 2016 года в домашнем матче УПЛ против киевского "Динамо".

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В статье: Металлист (Харьков) Перемога (Днепр)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (4)
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Джин Тоник (R)
06.07.2021 в 14:35
Бредятина.В Википедии 2 Метталиста этот и Марко Девича.Просто бред происходит в Украине.Или новый клуб с новым названием или тот самый.
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Динамiт (Василькiв)
06.07.2021 в 15:13
Так ти розберись з психiатром, чи ти Джин, чи все-таки Тонiк !
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0
0
Dortmund 09 (Киев)
06.07.2021 в 14:08
Вопрос. Разрешат ли играть в Еврокубках под брендом "Металлист". К СК Днепр-1 теоретически тоже могут быть вопросы.
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0
0
Buran60 (Харьков)
06.07.2021 в 14:54
Уже разрешили.
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