Роберт Гегедош - скандально успешный, лучший игрок сезона в Первой лиге

Долгое время об уроженце Свалявы, талантливом и забивном форварде, ходили противоречивые слухи. Многие эксперты обсуждали сложный характер, неготовность работать на команду, эгоизм и даже говорили, что все это в комплексе и привело к оперативному ухода из "Металлиста 1925" в концовке прошлого сезона. Странно было видеть непродление контракта с ним буквально в разгар "постковидного доигрывания".

Но, как оказалось, Роберт Гегедош сделал правильный выбор, уйдя в команду, где смог завоевать авторитет и желанную путевку в УПЛ, которая ушла от него раньше, когда игрок поспешил распрощаться с "Минаем". Причем в "Вересе" с самого начала все далеко не было гарантированным, нападающему предложили буквально "испытательный срок" в виде контракта до конца календарного 2020-го года. С тех пор, конечно, соглашение уже дважды продлевали на более длительные периоды, что лишь говорит о росте уверенности в футболисте со стороны руководства "Вереса" в геометрической прогрессии.

То есть времени на раскачку у Роби не было - нужно было ковать свое счастье здесь и сейчас. Поэтому он взялся за дело, причем так, что очень скоро поставил вопрос о лучшем форварде ровенчан ребром, при том, что у "красно-черных" давно был уже собственный забивала в составе, к тому же капитан, Михаил Шестаков. Ни о каких конфликтах между двумя центрфорвардами речи не было - наоборот, за счет усердия и самоотдачи обоих, Гегедош нашел свое место на поле, фактически создав для себя позицию самостоятельно. Это зона "под нападающим", но по всему фронту атаки, со смещением на фланги. К тому же Роберт стал штатным исполнителем стандартов в команде, что также сказалось на его результативности.

В чемпионате Первой лиги сезона 2020/21 за двадцать шесть матчей Роберт Гегедош забил семь голов и столько же раз помог отличиться партнерам, отдавая результативные передачи. В Кубке он также был на ведущих ролях (3+1), во многом стал вершителем четвертьфинала, где лишь путаница между судьями не позволила подопечным Вирта зацепиться против "Зари". Роберт стал также лучшим игроком октября в Первой лиге, на тот момент он буквально разрывал соперников и был действительно неудержимым. Но и в дальнейшем Гегедош оборотов не сбавил, проведя в общей сложности ровный и сильный сезон. Нет сомнений, что подобный бэкграунд поможет форварду стать своим и на уровне Премьер-лиги. Есть ощущение, что ментально он уже давно для УПЛ созрел и скоро докажет это на практике...

Даже при жестком графике тренировок и спаррингов на подготовительных сборах удалось пообщаться с лауреатом и задать несколько актуальных вопросов о текущем состоянии дел.

- Здравствуйте, Роберт! Вас признали лучшим игроком сезона 2020/21 в Первой лиге. Удивлены ли?

- Если честно, да! Не ожидал подобного признания, ведь если первую часть сезона действительно провел на высоком уровне - забивал, раздавал, то весной были определенные игровые проблемы. Прежде всего падение результативности в весенних турах связываю с последствиями травмы. Впрочем, все равно старался приносить команде максимальную пользу.

- Способен ли "Верес" с текущим составом конкурировать на уровне УПЛ? Особенно учитывая довольно "рабочий" календарь в первых шести турах (до сентябрьской паузы).

- У нас команда боевая, с характером, поэтому уже сейчас мы готовы конкурировать. Знаю, что в первом туре предстоит принимать "Колос", далее две тяжелые игры на выезде против "Динамо" и "Руха", а затем домашние поединки с "Ворсклой" и "Олимпиком".

Читайте также Юрий Климчук - лучший игрок сезона в Первой лиге

Даже в контексте того, что вместо донецкого клуба может играть "Минай", считаю эти две команды примерно одного уровня. В шестом туре нас ждет выезд к черниговской "Десне", которая тоже, учитывая трансферную кампанию, переживает не лучшие времена. С учетом этого, вполне можем взять к осени очков 9-10, не меньше. Думаю, "Вересу" это по силам!

- Судя по составу команды в летних товарищеских матчах, новичков пока немного, как и футболистов на просмотре. Ставились ли уже руководством конкретные задачи на сезон УПЛ?

- Пока задачи не озвучивались, однако думаю, что будет задание "закрепиться" и на равных бороться как минимум с середняками. Ну и грандам мы вполне можем дать бой, учитывая крепкий и дружный коллектив, а также четкое понимание исполнителями своих ролей. Опять же - сыгранность в этом процессе будет иметь определяющее значение и она у нас есть.

- Уже 21-го августа может состояться матч "Верес" - "Минай". Будет ли он для вас особенным, учитывая, что сыграете против бывшего клуба? (При условии, что "Олимпик" все же снимется)

- Никому ничего доказывать не собираюсь - прежде всего хочу себе доказать что могу играть на самом высоком уровне! Мечта сыграть в Премьер-лиге у меня была давно, как и у большинстве нынешних игроков "Вереса". Не повысившись в классе в прошлом году с "Минаем", я все же сделал это в нынешнем году с ровенским клубом и рад этому. Да к тому же и из бывших партнеров по "Минаю" в клубе, насколько мне известно, остались пока только Микуляк и Кобин, да и то лишь в тренерском штабе.

- Кстати, уже в первом туре вероятна встреча на поле против вашего бывшего однокубника Анатолия Нуриева, перебравшегося в "Колоса".

- У "Колоса" крепкая команда и также довольно сыгранный коллектив, в который не так просто влиться. Впрочем, я хочу пожелать Нуриеву закрепиться в основном составе и выйти в основе против "Вереса"! Будет приятно сыграть против Анатолия, конечно. А еще приятнее его обыграть.

- А вот экс-капитан "Миная" Андрей Попович подписал контракт с новичком Второй лиги "LNZ-Лебедин». Как воспринимаете такое решение на фоне эмоционального интервью голкипера после матча с "Днепром-1" весной?

- Хочу вас заверить, что Андрей большой профессионал и с ним на поле чувствуешь себя уверенно. Ведь в воротах он даже больше, чем полкоманды - постоянно в игре, подсказывает, выручает, как и должен действовать настоящий надежный вратарь и капитан! То, что Попович в этом "знаменитом" интервью позволил себе лишние слова из подборки ненормативной лексики - исключительно показатель того, что ему действительно не все равно на результат. Конечно, я не поддерживаю такое поведение на камеру, лучше оставлять эмоции в раздевалке, но и осуждать Андрея не собираюсь. Повторяю - он большой профессионал своего дела и определенные эмоции в той ситуации можно и простить...

А вот по поводу резкого понижения в классе, просто Попович решил взять "низкий старт". Есть надежда, что очень быстро мы снова увидим его на уровне УПЛ, ведь такие мастера должны играть против сильнейших.

- Насколько я понимаю, сериала "Футболист" о клубе больше не будет, ведь у Дмитрия Поворознюка закончился контракт и теперь он стал "свободным агентом"? Станет ли ваша жизнь легче без пристального "глаза" камер, которые следят за игроками даже на сборах в гостиничном номере?

- Прежде всего хочется поблагодарить Дмитрия за его работу, ведь нам - футболистам, она позволила посмотреть на себя со стороны. Это очень полезно и лично для себя я вынес из сериала много важных вещей, которые помогают справляться с эмоциями и правильно реагировать на определенные моменты. С нетерпением ждем всегда новую серию. В коллективе мы до сих пор надеемся, что Дмитрий таки вернется и продолжит свою работу, подписав еще один контракт, уже в Премьер-лиге.

Знаю, что сейчас Поворознюк вместе с семьей отдыхает. Это необходимо, особенно учитывая его активную медийную работу во время чемпионата Европы.

- Не могу, в контексте Евро-2020, не задеть тему сборной. Есть ли у Роберта Гегедош амбиции попасть в главную команду страны?

- Даже не знаю, что вам ответить. Амбиции, конечно есть, но реально ли это? Мы с Владиславом Кулачем практически сверстники, он стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона с пятнадцатью голами, а его даже в расширенный список кандидатов в сборную не вызвали...

Из "Десны" и "Зари" образца прошлого сезона в сборной Украины не было ни одного игрока, а те же луганчане, например, дважды подряд становились "бронзовыми" в национальном чемпионате. Видимо, нужно мне в грядущем сезоне забить минимум 30 голов, тогда появятся шансы (улыбается).

Впрочем, пример Анатолия Нуриева доказывает, что при чрезмерном желании и самоотдаче можно и на международном уровне сыграть. Он уже стабильно вызывается в сборную Азербайджана. Кстати, у меня же венгерская фамилия (в переводе с венгерского "гегедош" - скрипач), а прадед был чистокровным венгром. Поэтому варианты присутствуют и здесь. Конечно, шучу, но учитывая реалии, попасть в сборную Украины действительно намного труднее...