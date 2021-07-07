Альянс просматривает бывших игроков Черноморца и Карпат

"Альянс" просматривает полузащитников Артура Карнозы и Владислава Мудрыка.

Последним клубом 30-летнего Карнозы был "Кривбасс". Ранее он также выступал за "Днепр", "Нефтяник-Укрнафту", "Севастополь", "Карпаты", "Черноморец", "Днепр-1" и "Минай".

20-летний Мудрык является воспитанником "Карпат". Прошлый сезон футболист провел в составе "Карпаты Львов" во Второй лиге.

Добавим, что вчера, 6 июля, "Альянс" в рамках подготовки к новому сезоне провел контрольный матч против СК "Полтава". Встреча состоялась в Ахтырке и завершилась победой команды из Липовой Долины со счетом 4:2.