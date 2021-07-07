  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Альянс просматривает бывших игроков Черноморца и Карпат
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альянс просматривает бывших игроков Черноморца и Карпат

Первая лига
(1 голосов)

Команда из Липовой долины работает над усилением состава

Альянс просматривает бывших игроков Черноморца и Карпат

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

"Альянс" просматривает полузащитников Артура Карнозы и Владислава Мудрыка.

Последним клубом 30-летнего Карнозы был "Кривбасс". Ранее он также выступал за "Днепр", "Нефтяник-Укрнафту", "Севастополь", "Карпаты", "Черноморец", "Днепр-1" и "Минай".

20-летний Мудрык является воспитанником "Карпат". Прошлый сезон футболист провел в составе "Карпаты Львов" во Второй лиге.

Добавим, что вчера, 6 июля, "Альянс" в рамках подготовки к новому сезоне провел контрольный матч против СК "Полтава". Встреча состоялась в Ахтырке и завершилась победой команды из Липовой Долины со счетом 4:2.

Читайте такжеАльянс продлил контракт со своим лучшим бомбардиром
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артур Карноза Альянс (Липовая Долина) Владислав Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...