  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Кривбасс назначил нового тренера вратарей
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс назначил нового тренера вратарей

Первая лига
(1 голосов)

Ранее специалист работал в криворожском клубе

Кривбасс назначил нового тренера вратарей

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

"Кривбасс" сообщил о подписании Тараса Гребенюка на должность тренера вратарей.

Специалист ранее работал в криворожском клубе в 2007-10 годах. Также он тренировал голкиперов в "Днепре", "Вересе", "Львове", Вересе, черкасском "Днепре", "Шерифе", киевском "Арсенале" и других клубах.

Среди вратарей, с которыми работал Гребенюк, известные Евгений Боровик, Юрий Панькив, Сергей Погорелый, Богдан Сарнавский, Божидар Митрев, Исли Хиди, Виталий Рева, Алексей Кошелев и Александр Бандура.

Напомним, что "Кривбасс" вышел в Первую лигу, заняв второе место в группе Б Второй лиги.

Читайте такжеКривбасс создал женскую команду
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Гребенюк Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбасс

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...