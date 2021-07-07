Кривбасс назначил нового тренера вратарей

"Кривбасс" сообщил о подписании Тараса Гребенюка на должность тренера вратарей.

Специалист ранее работал в криворожском клубе в 2007-10 годах. Также он тренировал голкиперов в "Днепре", "Вересе", "Львове", Вересе, черкасском "Днепре", "Шерифе", киевском "Арсенале" и других клубах.

Среди вратарей, с которыми работал Гребенюк, известные Евгений Боровик, Юрий Панькив, Сергей Погорелый, Богдан Сарнавский, Божидар Митрев, Исли Хиди, Виталий Рева, Алексей Кошелев и Александр Бандура.

Напомним, что "Кривбасс" вышел в Первую лигу, заняв второе место в группе Б Второй лиги.