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Кривбасс назначил нового тренера вратарей
Ранее специалист работал в криворожском клубе
Фото: ФК Кривбасс
"Кривбасс" сообщил о подписании Тараса Гребенюка на должность тренера вратарей.
Специалист ранее работал в криворожском клубе в 2007-10 годах. Также он тренировал голкиперов в "Днепре", "Вересе", "Львове", Вересе, черкасском "Днепре", "Шерифе", киевском "Арсенале" и других клубах.
Среди вратарей, с которыми работал Гребенюк, известные Евгений Боровик, Юрий Панькив, Сергей Погорелый, Богдан Сарнавский, Божидар Митрев, Исли Хиди, Виталий Рева, Алексей Кошелев и Александр Бандура.
Напомним, что "Кривбасс" вышел в Первую лигу, заняв второе место в группе Б Второй лиги.
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