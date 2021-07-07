Банада: Металлист - это сумасшедший проект, здесь - большое будущее

Полузащитник Евгений Банада рассказал, почему решил перейти в харьковский "Металлист".

- В прессе появлялась разнообразная информация о вашем новом клубе: СК "Днепр-1", "Ворскла", "Кривбасс". У вас был большой выбор?

- Да, вариантов хватало: и в Украине, и в зарубежных чемпионатах. Называть потенциальные клубы сейчас нет смысла - это уже в прошлом. Впрочем, выбирать действительно было из чего.

- Почему все же остановились на "Металлисте"?

- Наверное, дело в разговорах с главным тренером и президентом клуба. Они меня убедили. Позвонили мне, я почувствовал серьезную заинтересованность. К тому же "Металлист" - это просто сумасшедший проект. Здесь - большое будущее.

- Вы являетесь одним из большой порции недавних новичков "Металлиста", среди которых выделяются легионеры Маилтон и Риаскос.

- Они хорошие исполнители, сразу видно, что это качественное усиление. Также отмечу француза Фареса Балули, который уже ранее приехал в Харьков. Это также классный полузащитник.

Заметно, что собирается хороший коллектив. Возможно, к началу сезона еще кто-то подъедет и у нас будет сильная команда.

- Чего ожидаете от предстоящего сезона?

- Прежде всего хочу выходить на поле в каждом матче, помогать команде и расти. Самые серьезные цели и у моей команды. Посмотрим, как оно будет. Могу заверить, что планы и задачи высокие и у меня, и у "Металлиста", - сказал Банада.