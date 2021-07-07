  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Банада: Металлист - это сумасшедший проект, здесь - большое будущее
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Банада: Металлист - это сумасшедший проект, здесь - большое будущее

Первая лига
(1 голосов)

Хавбек объяснил, почему выбрал харьковский клуб

Банада: Металлист - это сумасшедший проект, здесь - большое будущее

Фото: instagram.com/evgeniy_banada

Новина українською

Полузащитник Евгений Банада рассказал, почему решил перейти в харьковский "Металлист".

- В прессе появлялась разнообразная информация о вашем новом клубе: СК "Днепр-1", "Ворскла", "Кривбасс". У вас был большой выбор?

- Да, вариантов хватало: и в Украине, и в зарубежных чемпионатах. Называть потенциальные клубы сейчас нет смысла - это уже в прошлом. Впрочем, выбирать действительно было из чего.

- Почему все же остановились на "Металлисте"?

- Наверное, дело в разговорах с главным тренером и президентом клуба. Они меня убедили. Позвонили мне, я почувствовал серьезную заинтересованность. К тому же "Металлист" - это просто сумасшедший проект. Здесь - большое будущее.

- Вы являетесь одним из большой порции недавних новичков "Металлиста", среди которых выделяются легионеры Маилтон и Риаскос.

- Они хорошие исполнители, сразу видно, что это качественное усиление. Также отмечу француза Фареса Балули, который уже ранее приехал в Харьков. Это также классный полузащитник.

Заметно, что собирается хороший коллектив. Возможно, к началу сезона еще кто-то подъедет и у нас будет сильная команда.

- Чего ожидаете от предстоящего сезона?

- Прежде всего хочу выходить на поле в каждом матче, помогать команде и расти. Самые серьезные цели и у моей команды. Посмотрим, как оно будет. Могу заверить, что планы и задачи высокие и у меня, и у "Металлиста", - сказал Банада.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков) Евгений Банада
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanday.net

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...