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Банада: Металлист - это сумасшедший проект, здесь - большое будущее
Хавбек объяснил, почему выбрал харьковский клуб
Фото: instagram.com/evgeniy_banada
Полузащитник Евгений Банада рассказал, почему решил перейти в харьковский "Металлист".
- В прессе появлялась разнообразная информация о вашем новом клубе: СК "Днепр-1", "Ворскла", "Кривбасс". У вас был большой выбор?
- Да, вариантов хватало: и в Украине, и в зарубежных чемпионатах. Называть потенциальные клубы сейчас нет смысла - это уже в прошлом. Впрочем, выбирать действительно было из чего.
- Почему все же остановились на "Металлисте"?
- Наверное, дело в разговорах с главным тренером и президентом клуба. Они меня убедили. Позвонили мне, я почувствовал серьезную заинтересованность. К тому же "Металлист" - это просто сумасшедший проект. Здесь - большое будущее.
- Вы являетесь одним из большой порции недавних новичков "Металлиста", среди которых выделяются легионеры Маилтон и Риаскос.
- Они хорошие исполнители, сразу видно, что это качественное усиление. Также отмечу француза Фареса Балули, который уже ранее приехал в Харьков. Это также классный полузащитник.
Заметно, что собирается хороший коллектив. Возможно, к началу сезона еще кто-то подъедет и у нас будет сильная команда.
- Чего ожидаете от предстоящего сезона?
- Прежде всего хочу выходить на поле в каждом матче, помогать команде и расти. Самые серьезные цели и у моей команды. Посмотрим, как оно будет. Могу заверить, что планы и задачи высокие и у меня, и у "Металлиста", - сказал Банада.
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