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Металлист 1925 объявил о подписании экс-защитника Десны

Первая лига
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Виталий Ермаков - игрок Металлиста 1925

Металлист 1925 объявил о подписании экс-защитника Десны

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" объявил о подписании центрального защитника Виталия Ермакова.

В своей новой команде Ермаков будет играть под №5.

Последним клубом 29-летнего футболиста была "Десна". В минувшем сезоне УПЛ Виталий провел 16 матчей и забил 1 мяч. Также на его счету 1 поединок в Кубке Украины.

Ранее Ермаков играл за алчевскую "Сталь" и краматорский "Авангард".

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В статье: Виталий Ермаков Металлист 1925 (Харьков)
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