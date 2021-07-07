Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 объявил о подписании экс-защитника Десны
Виталий Ермаков - игрок Металлиста 1925
metalist1925.com
"
В своей новой команде Ермаков будет играть под №5.
Последним клубом 29-летнего футболиста была "Десна". В минувшем сезоне УПЛ Виталий провел 16 матчей и забил 1 мяч. Также на его счету 1 поединок в Кубке Украины.
Ранее Ермаков играл за алчевскую "Сталь" и краматорский "Авангард".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
Популярное сейчас
- Источник: Защитник Шахтера перешел в Ворсклу
- Девчонку обидели английские фанаты: британец собрал крупную сумму для маленькой немецкой болельщицы
- Момент истины. ВИДЕО серии пенальти в матче Италия - Испания
- Металлист подписал воспитанника Динамо
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...