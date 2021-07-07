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Еще два игрока Динамо могут перейти в Черноморец

Первая лига
(1 голосов)

Диаспора киевлян в Одессе

Еще два игрока Динамо могут перейти в Черноморец

dynamomania.com

Новина українською

Еще два игрока "Динамо" могут продолжить карьеру в одесском "Черноморце".

Речь идет о 18-летнем защитнике Денисе Кузыке и 22-летнем полузащитнике Евгении Смирном.

Кузык выступал за "Динамо" U-19 и U-21, проведя за обе команды 49 матчей (1 гол) во всех турнирах.

Евгений Смирный последние два сезона провел на правах аренды в "Колосе", за который сыграл 45 матчей (7 голов) во всех турнирах. Также у полузащитника есть опыт игры в составе первой команды киевлян, где он провел 7 поединков во всех турнирах.

Напомним, по итогам минувшего сезона, "Черноморец" вышел из Первой лиги в УПЛ и недавно команду возглавил бывший тренер "Динамо U-21" Юрий Мороз.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Евгений Смирный Денис Кузык
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (7)
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Я так думаю... (КиЇв)
07.07.2021 в 23:22
Плохо, что руководство Черноморца не даёт никаких комментариев, что происходит в команде.
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0
-1
kukarekin (Одесса)
07.07.2021 в 23:23
Всегда при Климове было очень скрыто.
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
07.07.2021 в 23:11
Динаморец.
Ответить
+1
-1
kukarekin (Одесса)
07.07.2021 в 23:09
Суркисярец, очень жаль!
Ответить
+1
-1
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Просто Квашин (Харьков)
07.07.2021 в 23:18
Черножопоц
Ответить
+1
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
07.07.2021 в 23:26
Петушарец Кукарекец !
0
0
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Romerik (YNWA)
07.07.2021 в 22:50
Арендуполь і Арендоморець. Ото весело буде...
Ответить
0
-2


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