Еще два игрока Динамо могут перейти в Черноморец

Еще два игрока " Динамо " могут продолжить карьеру в одесском "Черноморце".

Речь идет о 18-летнем защитнике Денисе Кузыке и 22-летнем полузащитнике Евгении Смирном.

Кузык выступал за "Динамо" U-19 и U-21, проведя за обе команды 49 матчей (1 гол) во всех турнирах.

Евгений Смирный последние два сезона провел на правах аренды в "Колосе", за который сыграл 45 матчей (7 голов) во всех турнирах. Также у полузащитника есть опыт игры в составе первой команды киевлян, где он провел 7 поединков во всех турнирах.

Напомним, по итогам минувшего сезона, "Черноморец" вышел из Первой лиги в УПЛ и недавно команду возглавил бывший тренер "Динамо U-21" Юрий Мороз.