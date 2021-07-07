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Еще два игрока Динамо могут перейти в Черноморец
Диаспора киевлян в Одессе
dynamomania.com
Еще два игрока "
Речь идет о 18-летнем защитнике Денисе Кузыке и 22-летнем полузащитнике Евгении Смирном.
Кузык выступал за "Динамо" U-19 и U-21, проведя за обе команды 49 матчей (1 гол) во всех турнирах.
Евгений Смирный последние два сезона провел на правах аренды в "Колосе", за который сыграл 45 матчей (7 голов) во всех турнирах. Также у полузащитника есть опыт игры в составе первой команды киевлян, где он провел 7 поединков во всех турнирах.
Напомним, по итогам минувшего сезона, "Черноморец" вышел из Первой лиги в УПЛ и недавно команду возглавил бывший тренер "Динамо U-21" Юрий Мороз.
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