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Клуб Первой лиги просматривает двух бразильцев

Первая лига
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Также клуб может подписать экс-хавбека "Металлиста 1925"

Клуб Первой лиги просматривает двух бразильцев

Фото: fc-metalist.com

Новина українською

На сборе "Краматорска" наряду с теми игроками, которые связаны с клубом контрактными обязательствами, работают несколько потенциальных новичков.

Среди них два бразильских легионера — центральный защитник Антонио Франсиско Сантос Гонсалвес и фланговый полузащитник Луис Фернандо Де Оливейра Байя Феррейра.

Оба в прошлом сезоне играли за "Кремень". 22-летний Сантос Гонсалвес провел 20 матчей в чемпионате Первой лиги. В активе 25-летнего Луиса Фернандо, известного в Украине также по выступлениям за "Металлист 1925" и "Балканы", 18 матчей и 1 гол.

Еще один футболист на просмотре — 21-летний полузащитник Денис Ндукве, который в прошлом сезоне Первой лиги провел 4 матча за "Металлист 1925".

Все эти исполнители по окончании летом, по окончании контрактов со своими предыдущими клубами, получили статус свободных агентов.

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В статье: Авангард (Краматорск)
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