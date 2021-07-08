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Клуб Первой лиги просматривает двух бразильцев
Также клуб может подписать экс-хавбека "Металлиста 1925"
Фото: fc-metalist.com
На сборе "Краматорска" наряду с теми игроками, которые связаны с клубом контрактными обязательствами, работают несколько потенциальных новичков.
Среди них два бразильских легионера — центральный защитник Антонио Франсиско Сантос Гонсалвес и фланговый полузащитник Луис Фернандо Де Оливейра Байя Феррейра.
Оба в прошлом сезоне играли за "Кремень". 22-летний Сантос Гонсалвес провел 20 матчей в чемпионате Первой лиги. В активе 25-летнего Луиса Фернандо, известного в Украине также по выступлениям за "Металлист 1925" и "Балканы", 18 матчей и 1 гол.
Еще один футболист на просмотре — 21-летний полузащитник Денис Ндукве, который в прошлом сезоне Первой лиги провел 4 матча за "Металлист 1925".
Все эти исполнители по окончании летом, по окончании контрактов со своими предыдущими клубами, получили статус свободных агентов.
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