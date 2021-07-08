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Полесье проведет сбор в Турции

Первая лига
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Команда планирует сыграть 4 спарринга

Полесье проведет сбор в Турции

Фото - ФК Полесье

Новина українською

5 июля "Полесье" прибыло в Турцию, в город Испарта, где и проведет подготовительный сбор в преддверии сезона 2021/22.

Подопечные Юрия Калитвинцева планируют сыграть 4 спарринга. Первый – против "Пролетера" 8 июля.

Начало – в 11.00.

Напомним, что ранее клуб объявил о подписании Заури Махарадзе, Анатолия Тимофеева, Андрея Гитченко, Андрея Нестеров, Богдана Оринчака и Артема Козака.

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В статье: Полесье (Житомир)
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