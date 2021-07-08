Первый летний новичок. Подолье арендовало нападающего Колоса

Первым летним новичком "Подолье" стал 19-летний нападающий Станислав Коваль. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Его контракт принадлежит "Колосу" из Ковалевки, а в Хмельницком он будет играть на правах аренды. Коваль является воспитанником закарпатского футбола.

В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за "Полесье". На счету игрока 4 гола в 15 матчах Первой лиги.

За "Подолье" Станислав будет играть под номером 11.