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Первый летний новичок. Подолье арендовало нападающего Колоса
Игрок будет играть под 11 номером
Фото: ФК Подолье
Первым летним новичком "Подолье" стал 19-летний нападающий Станислав Коваль. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Его контракт принадлежит "Колосу" из Ковалевки, а в Хмельницком он будет играть на правах аренды. Коваль является воспитанником закарпатского футбола.
В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за "Полесье". На счету игрока 4 гола в 15 матчах Первой лиги.
За "Подолье" Станислав будет играть под номером 11.
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Источник:ФК Подолье
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