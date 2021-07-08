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Первый летний новичок. Подолье арендовало нападающего Колоса

Первая лига
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Игрок будет играть под 11 номером

Первый летний новичок. Подолье арендовало нападающего Колоса

Фото: ФК Подолье

Новина українською

Первым летним новичком "Подолье" стал 19-летний нападающий Станислав Коваль. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Его контракт принадлежит "Колосу" из Ковалевки, а в Хмельницком он будет играть на правах аренды. Коваль является воспитанником закарпатского футбола.

В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за "Полесье". На счету игрока 4 гола в 15 матчах Первой лиги.

За "Подолье" Станислав будет играть под номером 11.

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Колос (Ковалевка) Станислав Коваль
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Источник:
ФК Подолье

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