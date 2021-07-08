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Один из них играл за Черноморец. ФК Перемога подписала трех футболистов

Первая лига
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Команда занимается комплектацией состава

Один из них играл за Черноморец. ФК Перемога подписала трех футболистов

Фото: facebook.com/fcperemoga

Новина українською

"Перемога" объявила о подписании трех футболистов.

За клуб из Днепра будут выступать полузащитники Ринар Валеев и Герасим Резесидзе и защитник Андрей Слинкин.

33-летний Валеев в прошлом сезоне выступал за "Черноморец". В составе одесского клуба украинец провел 16 матчей и отдал одну результативную передачу.

28-летний Резесидзе ранее в Украине играл за "Черкасский Днепр" и отыграл 21 встречу.

30-летний Слинкин с февраля защищал цвета "Вентспилса". За латвийский клуб защитник провел 4 матча.

Также отмечается, что с клубом продлил контракт 19-летний хавбек Андрей Цопа.

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В статье: Андрей Слинкин Ринар Валеев Перемога (Днепр) Герасим Резесидзе
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Источник:
ФК Перемога

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