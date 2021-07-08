Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из них играл за Черноморец. ФК Перемога подписала трех футболистов
Команда занимается комплектацией состава
Фото: facebook.com/fcperemoga
"Перемога" объявила о подписании трех футболистов.
За клуб из Днепра будут выступать полузащитники Ринар Валеев и Герасим Резесидзе и защитник Андрей Слинкин.
33-летний Валеев в прошлом сезоне выступал за "Черноморец". В составе одесского клуба украинец провел 16 матчей и отдал одну результативную передачу.
28-летний Резесидзе ранее в Украине играл за "Черкасский Днепр" и отыграл 21 встречу.
30-летний Слинкин с февраля защищал цвета "Вентспилса". За латвийский клуб защитник провел 4 матча.
Также отмечается, что с клубом продлил контракт 19-летний хавбек Андрей Цопа.
Популярное сейчас
- В Токио до 22 августа ввели режим чрезвычайной ситуации
- В лицо Шмейхелю светили лазером во время исполнения 11-метрового – Кейн высказался о своем ударе
- "Мяч в сетке - только это имеет значение". Стерлинг высказался по поводу скандального пенальти
- ПФЛ объявила календарь на первые четыре тура Первой и Второй лиги
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО