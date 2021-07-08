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Николаев объявил об уходе 10 игроков

Первая лига
(1 голосов)

Будущее клуба остается под вопросом

Николаев объявил об уходе 10 игроков

mfc.mk.ua

Новина українською

"Николаев" официально сообщил о том, что команду покинули десять игроков.

Прекратили сотрудничество с клубом вратарь Андрей Бубенцов, защитники Богдан Кушниренко, Дмитрий Ульянов, Темур Парцвания, хавбеки Богдан Куксенко, Владислав Охрончук, Руслан Паламар, а также форварды Дмитрий Сула, Владислав Войцеховский и Вадим Яворский.

Напомним, что в прошлом сезоне "Николаев" занял 4-е место в Первой лиге, однако недавно заявил, что из-за недостатка финансирования команда понизится в классе и будет играть во Второй лиге.

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В статье: МФК Николаев
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Источник:
МФК Николаев

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