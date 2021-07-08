Николаев объявил об уходе 10 игроков

" Николаев " официально сообщил о том, что команду покинули десять игроков.

Прекратили сотрудничество с клубом вратарь Андрей Бубенцов, защитники Богдан Кушниренко, Дмитрий Ульянов, Темур Парцвания, хавбеки Богдан Куксенко, Владислав Охрончук, Руслан Паламар, а также форварды Дмитрий Сула, Владислав Войцеховский и Вадим Яворский.

Напомним, что в прошлом сезоне "Николаев" занял 4-е место в Первой лиге, однако недавно заявил, что из-за недостатка финансирования команда понизится в классе и будет играть во Второй лиге.