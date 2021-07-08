Верес начал реализацию абонементов на стадион Авангард в Луцке

Ровенский " Верес " начал продажи абонементов на сезон 2021/22.

Абонементы реализуются на центральные сектора стадиона "Авангард" в Луцке.

Стоимость абонемента для обладателей карточки клуба – 1 000 гривен. Без карточки – 1 500 гривен.

Также клуб представил цены на билеты и на отдельные матчи сезона.

Для обладателей карточки клуба билеты стоят 50, 80 и 100 грн, в зависимости от сектора. Без карточки – 80, 100 и 150 грн.

Отмечается, что когда команда вернется на ровенский стадион "Авангард", абонементы будут действовать и на центральную трибуну этой арены.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Верес" повысился в классе и в сезоне 2021/22 будет играть в УПЛ.