Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес начал реализацию абонементов на стадион Авангард в Луцке
Абонементы стоят 1 000 и 1 500 гривен
Болельщики Вереса
Ровенский "
Абонементы реализуются на центральные сектора стадиона "Авангард" в Луцке.
Стоимость абонемента для обладателей карточки клуба – 1 000 гривен. Без карточки – 1 500 гривен.
Также клуб представил цены на билеты и на отдельные матчи сезона.
Для обладателей карточки клуба билеты стоят 50, 80 и 100 грн, в зависимости от сектора. Без карточки – 80, 100 и 150 грн.
Отмечается, что когда команда вернется на ровенский стадион "Авангард", абонементы будут действовать и на центральную трибуну этой арены.
Напомним, что по итогам минувшего сезона "Верес" повысился в классе и в сезоне 2021/22 будет играть в УПЛ.
Популярное сейчас
- В Токио до 22 августа ввели режим чрезвычайной ситуации
- Первый поединок - с интересом для Украины. Сегодня - базовый день первых матчей квалификации нового турнира УЕФА
- Сергей Шебек о пенальти в ворота Дании: Позор, что таким образом протащили Англию в финал
- Металлист подписал воспитанника Динамо
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО