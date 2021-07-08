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Сачко: Предложения по работе? Я еще не отдохнул

Первая лига
(1 голосов)

Тренерам тоже нужен отдых

Сачко: Предложения по работе? Я еще не отдохнул

Новина українською

Бывший главный тренер "Волыни" Василий Сачко рассказал о том, готов ли он вернуться к работе.

– Через две недели возобновляются чемпионаты Украины. У вас уже есть предложения от клубов?

– Нет, я пока отдыхаю.

– А вообще планируете возобновить тренерскую карьеру?

– Я хочу немножко отдохнуть, а потом дальше гнать.

– Предложения каких клубов готовы выслушать: УПЛ, Первой лиги, зарубежных?

– Я еще не отдохнул.

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В статье: Волынь (Луцк) Василий Сачко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Litb@rski (Кёльн)
08.07.2021 в 22:11
Интересно кому этот физрук нужен
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