Первая лига
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Сачко: Предложения по работе? Я еще не отдохнул
Тренерам тоже нужен отдых
Бывший главный тренер "
– Через две недели возобновляются чемпионаты Украины. У вас уже есть предложения от клубов?
– Нет, я пока отдыхаю.
– А вообще планируете возобновить тренерскую карьеру?
– Я хочу немножко отдохнуть, а потом дальше гнать.
– Предложения каких клубов готовы выслушать: УПЛ, Первой лиги, зарубежных?
– Я еще не отдохнул.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (1)
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Litb@rski (Кёльн)
08.07.2021 в 22:11
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