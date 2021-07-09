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Ярославский рассказал, во сколько ему обойдется аренда ОСК Металлист

Первая лига
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За проведение одного матча - 300 тыс гривен

Ярославский рассказал, во сколько ему обойдется аренда ОСК Металлист

ffu.ua

Новина українською

Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский рассказал, во сколько будет обходиться клубу аренда стадиона.

"Руководство стадиона "Металлист" выставило клубу счета – 300 тысяч гривен за проведение одного матча. Я подтвердил и согласился на эти цифры. Не я их сегодня плачу, платят те ребята, с которыми я договорился.

Я согласен платить эту сумму, когда буду полноценно финансировать "Металлист". Я считаю, что это даже маленькая сумма. "Шахтер" за матч на НСК "Олимпийский" платит 540 тысяч гривен. "Динамо" примерно такую же сумму платит, немного меньшую. Правда, они заключали договор раньше, и сейчас сумма будет увеличена.

Я думаю, с учетом того, что инфраструктура "Металлиста" дорогая и требует ухода – эта сумма маленькая. Я бы на месте стадиона назначал 400 тысяч гривен за матч. Такие же условия будут и для "Металлиста 1925". Ни у кого не будет отдельных условий. Не может быть для кого-то меньше, для кого-то больше", - сказал Ярославский.

Читайте такжеЯрославский: Есть договоренность, что 25 июля Металлист 1925 и Жилстрой-1 съезжают с базы в Высоком

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В статье: Александр Ярославский ОСК "Металлист" Металлист (Харьков)
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