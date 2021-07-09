Ярославский рассказал, во сколько ему обойдется аренда ОСК Металлист

Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский рассказал, во сколько будет обходиться клубу аренда стадиона.

"Руководство стадиона "Металлист" выставило клубу счета – 300 тысяч гривен за проведение одного матча. Я подтвердил и согласился на эти цифры. Не я их сегодня плачу, платят те ребята, с которыми я договорился.

Я согласен платить эту сумму, когда буду полноценно финансировать "Металлист". Я считаю, что это даже маленькая сумма. "Шахтер" за матч на НСК "Олимпийский" платит 540 тысяч гривен. "Динамо" примерно такую же сумму платит, немного меньшую. Правда, они заключали договор раньше, и сейчас сумма будет увеличена.

Я думаю, с учетом того, что инфраструктура "Металлиста" дорогая и требует ухода – эта сумма маленькая. Я бы на месте стадиона назначал 400 тысяч гривен за матч. Такие же условия будут и для "Металлиста 1925". Ни у кого не будет отдельных условий. Не может быть для кого-то меньше, для кого-то больше", - сказал Ярославский.