Пару экс-игроков Карпат из Галича. Агробизнес подписал еще трех новичков

"Агробизнес" объявил о подписании контракта с тремя новичками.

Отныне состав команды "желто-синих" пополнили защитник Игорь Нагорный и полузащитники Вадим Гудзинский и Назар Вербный.

В минувшем сезоне Нагорный и Вербный выступали за "Карпаты" Галич. На счету 23-летнего Вербного 19 матчей и 3 забитых мяча, 26-летнего Нагорного – 12 поединков и 1 гол.

А полузащитник Гудзинский - за "Карпаты" Львов. В составе львовского клуба 20-летний футболист провел 23 матча и забил один гол.

Напомним, что в прошлом сезоне "Агробизнес" занял пятое место в Первой лиге.