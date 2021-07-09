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Пару экс-игроков Карпат из Галича. Агробизнес подписал еще трех новичков
Нагорный, Гудзинский и Вербный будут защищать цвета "желто-синих".
Фото: olimpik.com.ua
"Агробизнес" объявил о подписании контракта с тремя новичками.
Отныне состав команды "желто-синих" пополнили защитник Игорь Нагорный и полузащитники Вадим Гудзинский и Назар Вербный.
В минувшем сезоне Нагорный и Вербный выступали за "Карпаты" Галич. На счету 23-летнего Вербного 19 матчей и 3 забитых мяча, 26-летнего Нагорного – 12 поединков и 1 гол.
А полузащитник Гудзинский - за "Карпаты" Львов. В составе львовского клуба 20-летний футболист провел 23 матча и забил один гол.
Напомним, что в прошлом сезоне "Агробизнес" занял пятое место в Первой лиге.
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