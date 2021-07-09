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Ярославский: Первое место Металлиста в УПЛ - это мечта, а второе и третье - задача

Первая лига
(1 голосов)

Бизнесмен - про планы и цели харьковской команды

Ярославский: Первое место Металлиста в УПЛ - это мечта, а второе и третье - задача

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский прокомментировал слухи, что клуб может досрочно выйти в УПЛ, минуя Первую лигу.

"Занять сразу чье-то место в УПЛ? Мы не будем нарушать законы. Никаких преференций и особого отношения нам не надо. Мы отыграем и пройдем Первую лигу, надеюсь, мы пройдем ее как Вторую и займем свое достойное место в Премьер-лиге.

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Все идет по нарастающей. Мы не думали сразу брать Маилтона, Риаскоса, Балули, а они уже в команде. Плюс мы еще просматриваем легионеров. Вы видели команду в Первой лиге, чтобы у нее было столько легионеров? Мы команду готовим не на Первую лигу, а готовим на УПЛ и еврокубки.

Для меня существуют только 1-е, 2-е и 3-е места в Премьер-лиге. О других местах я даже думать не хочу. Первое место – это мечта, а второе и третье – это задача. Если надо будет увеличивать бюджет, мы его увеличим. Невозможное возможно. Говоря о втором и третьем месте, мы думаем о первом", - заявил Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Комментарии (5)
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babose (Харьков)
09.07.2021 в 13:06
Поживем увидим. Я понимаю что одесситы напряглись, но Краматорск, Франковск и Хмельницкий? Выходите в УПЛ, кто против?
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0
0
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tolina-ystas (Краматорск)
09.07.2021 в 12:14
Это уже выходит за рамки приличия.Не к лицу такое фуфломётство.Такое впечатление ,что набор легионеров мгновенно решает всё.Да и не Месси с Неймаром у вас в команде.
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+2
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
09.07.2021 в 11:59
Ленинские лозунги...
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+2
-3
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
09.07.2021 в 12:37
"Догоним и перегоним !!!" Ярославський, ти молодець, що вкладаєш у футбол, але твоя бравада вже трохи задовбала.
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+2
-1
alex.belogubko (одесса)
09.07.2021 в 11:37
не спеши
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+2
-1


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