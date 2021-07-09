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Ярославский: Первое место Металлиста в УПЛ - это мечта, а второе и третье - задача
Бизнесмен - про планы и цели харьковской команды
Фото: ФК Металлист
Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский прокомментировал слухи, что клуб может досрочно выйти в УПЛ, минуя Первую лигу.
"Занять сразу чье-то место в УПЛ? Мы не будем нарушать законы. Никаких преференций и особого отношения нам не надо. Мы отыграем и пройдем Первую лигу, надеюсь, мы пройдем ее как Вторую и займем свое достойное место в Премьер-лиге.
Все идет по нарастающей. Мы не думали сразу брать Маилтона, Риаскоса, Балули, а они уже в команде. Плюс мы еще просматриваем легионеров. Вы видели команду в Первой лиге, чтобы у нее было столько легионеров? Мы команду готовим не на Первую лигу, а готовим на УПЛ и еврокубки.
Для меня существуют только 1-е, 2-е и 3-е места в Премьер-лиге. О других местах я даже думать не хочу. Первое место – это мечта, а второе и третье – это задача. Если надо будет увеличивать бюджет, мы его увеличим. Невозможное возможно. Говоря о втором и третьем месте, мы думаем о первом", - заявил Ярославский.
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