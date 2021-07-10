  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Фабиньо вернулся в Металлист 1925
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фабиньо вернулся в Металлист 1925

Первая лига
(1 голосов)

Харьковчане продолжают усиливаться

Фабиньо вернулся в Металлист 1925

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" заключил контракт с 25-летним бразильским полузащитник Фабиньо.

Детали контракта клуб не афиширует. Бразилец будет играть под номером 70.

Напомним, что Фабиньо ранее уже играл за "Металлист 1925" - с марта по июль 2019-го, после перешел в "Олимпик".

Последним клубом бразильца был латвийский "Вентспилс".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фабиньо Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...