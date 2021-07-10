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Фабиньо вернулся в Металлист 1925
Харьковчане продолжают усиливаться
metalist1925.com
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Детали контракта клуб не афиширует. Бразилец будет играть под номером 70.
Напомним, что Фабиньо ранее уже играл за "Металлист 1925" - с марта по июль 2019-го, после перешел в "Олимпик".
Последним клубом бразильца был латвийский "Вентспилс".
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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