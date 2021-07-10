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Черноморец продлил контракт с форвардом-воспитанником клуба
Андрей Штогрин остается в Одессе
chernomorets.odessa.ua
Форвард "
Условия нового контракта клуб не сообщает.
Штогрин, который родился в Одессе, является воспитанником "Черноморца".
В команде U-19 провел 42 матча (забил 9 голов), в молодежной — 53 (16). С 2018 года выступает в основном составе "Черноморца": 59 матчей (6 голов, 5 результативных передач).
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Источник:ФК Черноморец
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