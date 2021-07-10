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Черноморец продлил контракт с форвардом-воспитанником клуба

Первая лига
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Андрей Штогрин остается в Одессе

Черноморец продлил контракт с форвардом-воспитанником клуба

chernomorets.odessa.ua

Новина українською

Форвард "Черноморца" Андрей Штогрин продлил свое трудовое соглашение с футбольным клубом.

Условия нового контракта клуб не сообщает.

Штогрин, который родился в Одессе, является воспитанником "Черноморца".

В команде U-19 провел 42 матча (забил 9 голов), в молодежной — 53 (16). С 2018 года выступает в основном составе "Черноморца": 59 матчей (6 голов, 5 результативных передач).

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В статье: Черноморец (Одесса) Андрей Штогрин
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Источник:
ФК Черноморец

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