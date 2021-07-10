Металлист в спарринге пропустил гол после удара с чужой половины поля - ВИДЕО

В пятницу, 9 июля, харьковский "Металлист" сыграл товарищеский матч с "Альянсом" из Липовой Долины, который в прошлом сезоне занял шестое место в Первой лиге. Игра завершилась вничью 1:1, при этом харьковчане, которые уже говорят о втором-третьем месте в УПЛ, пропустили первыми.

На 40-й минуте хавбек "Альянса" Станислав Шарай, заметив, что голкипер "Металлиста" Андрей Бубенцов вышел далеко из ворот, вколотил мяч в сетку ударом с собственной половины поля. После перерыва харьковчане отыгрались усилиями Антона Поступаленко.

Напомним, в первом туре Евро-2020 ударом с центра поля отличился форвард сборной Чехии Патрик Шик, который таким образом поразил ворота Шотландии.