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Металлист в спарринге пропустил гол после удара с чужой половины поля - ВИДЕО

Первая лига
(2 голосов)

Бывает же

Металлист в спарринге пропустил гол после удара с чужой половины поля - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 9 июля, харьковский "Металлист" сыграл товарищеский матч с "Альянсом" из Липовой Долины, который в прошлом сезоне занял шестое место в Первой лиге. Игра завершилась вничью 1:1, при этом харьковчане, которые уже говорят о втором-третьем месте в УПЛ, пропустили первыми.

На 40-й минуте хавбек "Альянса" Станислав Шарай, заметив, что голкипер "Металлиста" Андрей Бубенцов вышел далеко из ворот, вколотил мяч в сетку ударом с собственной половины поля. После перерыва харьковчане отыгрались усилиями Антона Поступаленко.

Напомним, в первом туре Евро-2020 ударом с центра поля отличился форвард сборной Чехии Патрик Шик, который таким образом поразил ворота Шотландии.

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В статье: Станислав Шарай Альянс (Липовая Долина) Металлист (Харьков) лучшие голы
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Комментарии (2)
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ua_rem (Харків)
10.07.2021 в 16:50
Гол десятилетия для Украины, это как минимум. Пусть-ка кто-нибудь попробует повторить. Расстояние такое, что Шавьер и Коэльо - отдыхают... Этот гол, я думаю, забыть - при всём желании не получится. Новоиспечённому приобретению "Металлиста" следует серьёзнее относиться к статусу вратаря, поскольку мячи "за шиворот" да ещё в первом матче за новый клуб - менее достойно, чем плюха "между ног".
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Acsakal (Kharkov)
10.07.2021 в 16:56
Бубенцов "бубенці" залишив в роздягальні?
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