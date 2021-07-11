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ФК Николаев до сих пор не определился, в какой лиге будет выступать

Первая лига
(1 голосов)

Сложилась неоднозначная ситуация

ФК Николаев до сих пор не определился, в какой лиге будет выступать

mfc.mk.ua

Новина українською

Руководство ФК "Николаев" до сих пор не знает, в каком дивизионе будут выступать команда в сезоне 2021/22.

Согласно жеребьевке календаря, проведенной ПФЛ Украины, "горожане" заявлены в Первой лиге, однако клубное руководство хочет, чтобы команда по своей воле понизилась в классе.

Из состава "Николаева" прошлого сезона остались только Сергей Кравченко, Назарий Мельничук, Владислав Росляков, Роман Попов и Даниил Фальковский. Главный тренер Сергей Шевченко привлек к занятиям группу игроков из "Николаева-2", выступавшего раньше во Второй лиге.

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В статье: Сергей Шевченко Первая лига Вторая лига МФК Николаев
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
11.07.2021 в 19:43
Будь яка поважаюча асоціація футболу давно би вліпила бан от таким горе власникам, які вертять нашим регламентом як хочуть. То хочуть грати, то не хочуть. Бан і в нижчу лігу, або виключити взагалі з проф.футболу і всьо. Хай і дальше собі думають. А ті деб*ли всьо терплять.
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жека-киев (биг виладж)
11.07.2021 в 19:22
ЦиркНу чого чекати? В кращому випадку, наберуть заробітчан, які нікому не знадобились, будуть статистами, або на контору грать. В гіршому, поламають іншим календар, і підпортять турнір.Через 2 тижні старт, шо чекати?
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2.dc (Николаев)
11.07.2021 в 18:40
Похоже, вся эта "неопределенность" делается вполне сознательно, с целью лишить МФК статуса "профессионального клуба". И, таким образом, сразу "раз - и в дамки". А с любителей какой спрос ... это просто хобби, никаких расходов, одно удовольствие ...
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