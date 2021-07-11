Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФК Николаев до сих пор не определился, в какой лиге будет выступать
Сложилась неоднозначная ситуация
mfc.mk.ua
Руководство ФК "Николаев" до сих пор не знает, в каком дивизионе будут выступать команда в сезоне 2021/22.
Согласно жеребьевке календаря, проведенной ПФЛ Украины, "горожане" заявлены в Первой лиге, однако клубное руководство хочет, чтобы команда по своей воле понизилась в классе.
Из состава "Николаева" прошлого сезона остались только Сергей Кравченко, Назарий Мельничук, Владислав Росляков, Роман Попов и Даниил Фальковский. Главный тренер Сергей Шевченко привлек к занятиям группу игроков из "Николаева-2", выступавшего раньше во Второй лиге.
Популярное сейчас
- Шаран: Россия - самое большое разочарование на Евро. Но это приятное разочарование
- Шевченко: Я отработал пять лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее
- Ярмоленко решил перейти в Фенербахче
- Металлист в спарринге пропустил гол после удара с чужой половины поля - ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО