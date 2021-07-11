ФК Николаев до сих пор не определился, в какой лиге будет выступать

Руководство ФК "Николаев" до сих пор не знает, в каком дивизионе будут выступать команда в сезоне 2021/22.

Согласно жеребьевке календаря, проведенной ПФЛ Украины, "горожане" заявлены в Первой лиге, однако клубное руководство хочет, чтобы команда по своей воле понизилась в классе.

Из состава "Николаева" прошлого сезона остались только Сергей Кравченко, Назарий Мельничук, Владислав Росляков, Роман Попов и Даниил Фальковский. Главный тренер Сергей Шевченко привлек к занятиям группу игроков из "Николаева-2", выступавшего раньше во Второй лиге.