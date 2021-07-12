Стороженко: Вопрос о переименовании Металлиста 1925 не обсуждается

Глава наблюдательного совета " Металлиста 1925 " Сергей Стороженко заявил, что клуб не будет менять название или эмблему.

"Вопрос о переименовании даже не обсуждается. Клуб получил аттестат как "Металлист 1925", а слухи про ребрендинг распространяют любители слухов", - сказал Стороженко.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что "Металлист 1925" может быть переименован в "Авангард", но возможно будут и другие варианты названия клуба.

По информации ТаТоТаке, если два клуба будут играть в одной лиге, то "Металлист 1925" вернется к вопросу ребрендинга.