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Стороженко: Вопрос о переименовании Металлиста 1925 не обсуждается

Первая лига
(3 голосов)

Металлист 1925 остается Металлистом 1925

Стороженко: Вопрос о переименовании Металлиста 1925 не обсуждается

metalist1925.com

Новина українською

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко заявил, что клуб не будет менять название или эмблему.

"Вопрос о переименовании даже не обсуждается. Клуб получил аттестат как "Металлист 1925", а слухи про ребрендинг распространяют любители слухов", - сказал Стороженко.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что "Металлист 1925" может быть переименован в "Авангард", но возможно будут и другие варианты названия клуба.

По информации ТаТоТаке, если два клуба будут играть в одной лиге, то "Металлист 1925" вернется к вопросу ребрендинга.

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В статье: Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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Dimoncho (Kharkiv)
12.07.2021 в 19:52
Блин, когда уже люди поймут, что любая информация, начинающаяся со слов: "По информации от Та-то-таке", либо "Цыганик сообщил" - в 90% случаев сущая брехня. А наши сайты всё продолжают их цитировать и плодить тупую брехню...
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.07.2021 в 19:12
Надо сделать металлистов, как когда-то было металлургов!
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0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
12.07.2021 в 18:26
Игры пока нет никакой ни у Металлиста, ни у Мелаллиста 1925. Зато разговоров в СМИ не меньше чем за чемпионат Европы.
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+4
-3
mitridates (Харьков)
12.07.2021 в 19:49
Сынок, ты у себя в городке хотя бы один матч той или другой команды видел? Наверное, при "никакой" игре пролезли выше только покупая судей)) Балабол сопливый...
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+1
-1
Buran60 (Харьков)
12.07.2021 в 17:59
Он не глава он зам. главы наблюдателей.Этостарая инфо.
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+2
-1


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