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Стороженко: Вопрос о переименовании Металлиста 1925 не обсуждается
Металлист 1925 остается Металлистом 1925
metalist1925.com
Глава наблюдательного совета "
"Вопрос о переименовании даже не обсуждается. Клуб получил аттестат как "Металлист 1925", а слухи про ребрендинг распространяют любители слухов", - сказал Стороженко.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что "Металлист 1925" может быть переименован в "Авангард", но возможно будут и другие варианты названия клуба.
По информации ТаТоТаке, если два клуба будут играть в одной лиге, то "Металлист 1925" вернется к вопросу ребрендинга.
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