Металлист 1925 в концовке товарищеского матча дожал Кривбасс

" Металлист 1925 " и "Кривбасс" на базе харьковчан в Высоком провели спарринг между собой.

Гости открыли счет в концовке первого тайма после грубой ошибки Западни на своей половине поля, однако харьковчане смогли не только отыграться, но и вырвать победу.

Причем все 3 гола М1925 забил в последние 15 минут матча.

Металлист 1925 - Кривбасс 3:1

Голы: Жичиков 78, Батюшин 85, Пономарь 90+1 - Щедрий 43

"Металлист 1925": Коваленко М., Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Крысько, Голодюк, Батюшин, Пономарь

Запасные: Сидоренко, Коваленко И., Ермаков, Квакич, Ременюк, Еногела, Фабиньо, Блажко, Островский

"Кривбасс": Сарнавский, Татарков, Заименко, Зотько (Прокопчук 29), Коцюмака (Семенов, 80), Рябов, Гордиенко, Гонсалвес (Збунь 68), Пятов, Щедрый, Васин (Пирогов 88)