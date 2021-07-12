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Никитюк: Фаны Волыни – лучшие в Западной Украине
Они поддерживают команду по-особенному
fcvolyn.ne
Бывший защитник "
- Последний ваш клуб – "Карпаты" Галич. Какие задачи ставила команда и руководство на конец этого сезона?
– Команда ставила задачу повыситься в классе, выйти в первую лигу. Это была первая задача, которую перед нами ставило все руководство, тренерский штаб. Был хороший старт, шесть побед подряд получили, и уже запахло первой лигой. Но потом было несколько провальных игр, плюс конец полностью провалили.
- Вы поиграли во многих командах Западной Украины, где по вашему мнению лучшие болельщики?
– Самые лучшие, наверное, у "Волыни" все-таки. Они поддерживают команду по-особенному. Несмотря на результат, приходят на стадион, когда больше, когда меньше, не без этого, конечно. Но поддержка всегда есть.
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