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Никитюк: Фаны Волыни – лучшие в Западной Украине

Первая лига
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Они поддерживают команду по-особенному

Никитюк: Фаны Волыни – лучшие в Западной Украине

fcvolyn.ne

Новина українською

Бывший защитник "Волыни" Роман Никитюк рассказал о луцких болельщиках.

- Последний ваш клуб – "Карпаты" Галич. Какие задачи ставила команда и руководство на конец этого сезона?

– Команда ставила задачу повыситься в классе, выйти в первую лигу. Это была первая задача, которую перед нами ставило все руководство, тренерский штаб. Был хороший старт, шесть побед подряд получили, и уже запахло первой лигой. Но потом было несколько провальных игр, плюс конец полностью провалили.

- Вы поиграли во многих командах Западной Украины, где по вашему мнению лучшие болельщики?

– Самые лучшие, наверное, у "Волыни" все-таки. Они поддерживают команду по-особенному. Несмотря на результат, приходят на стадион, когда больше, когда меньше, не без этого, конечно. Но поддержка всегда есть.

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В статье: Волынь (Луцк) Роман Никитюк
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Источник:
Трибуна

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