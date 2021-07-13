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Прикарпатье арендовало двух игроков Руха
На один сезон
Фото: ФК Прикарпатье
Полузащитники "Руха" Владимир Рудюк и Олег Лень продолжат карьеру в "Прикарпатье".
Аренда игроков рассчитана до конца сезона 2021/22.
21-летний Рудюк – воспитанник "Карпат". В минувшем сезоне провел 24 матча и забил 4 гола за "Рух" U21. Выступал за молодежные сборные Украины U-17 и U-19.
За основную команду "Руха" дебютировал в матче Кубка Украины против "Десны" (1:2).
19-летний Лень также воспитанник "Карпат". В сезоне 2020/21 играл за молодежные команды "Руха" U19 и U21. Всего провел 39 матчей и забил один гол.
Напомним, что в минувшем сезоне Первой лиги "Прикарпатье" заняло 14-е место.
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