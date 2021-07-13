В спарринге Карпаты Тлумака обыграли "орлов" Станиславщины

Подходит к завершению второй учебно-тренировочный сбор ивано-франковцев в Моршине. Во вторник, 13 июля, подопечные Олега Рыпана сыграли свой четвертый контрольный поединок.

Соперником "Прикарпатье" стали львовские "Карпаты" Андрея Тлумака, которые в этом году дебютируют во Второй лиге.

Летом "зелено-белые" уже подписали многих опытных квалифицированных игроков, которые еще месяц назад защищали цвета команд Премьер-лиги и Первой лиги. На просмотре в "Прикарпатье" также находятся несколько потенциальных новичков.

А судьбу сегодняшнего спарринга решил один мяч, забитый львовянами в середине второго тайма - 0:1.

В июльских спаррингах ивано-франковцы идут четко "по графику" - победа над "Львовом" (2:1), поражение от "Нивы" (1:2), победа над "Минаем" (3:0) и поражение от "Карпат "(0:1).

В четверг, 15 июля "Прикарпатье" возьмет курс домой, где уже в 16:30 на родной арене проведут очередной спарринг с львовским "Рухом" (вход свободный).

Контрольный матч

Прикарпатье - Карпаты - 0:1

Будник (60)