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ВПК-Агро взял в аренду двух игроков Руха
Оба - воспитанники академии "Днепра"
Фото: ФК Рух
Защитник Иван Литвиненко и голкипер Виктор Бабичин проведут следующий сезон в составе "ВПК-Агро".
Оба футболиста — воспитанники академии "Днепра", летом 2020 года перешли в "Рух" из "Днепра-1".
20-летний Литвиненко – игрок молодежной сборной Украины. На его счету 2 матча за "Рух"U21 в минувшем чемпионате.
20-летний Бабичин сыграл 24 матча за "Рух" U21, с которым стал бронзовым призером молодежного чемпионата Украины.
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Источник:ВПК-Агро
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
15.07.2021 в 08:42
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