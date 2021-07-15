ВПК-Агро взял в аренду двух игроков Руха

Защитник Иван Литвиненко и голкипер Виктор Бабичин проведут следующий сезон в составе "ВПК-Агро".

Оба футболиста — воспитанники академии "Днепра", летом 2020 года перешли в "Рух" из "Днепра-1".

20-летний Литвиненко – игрок молодежной сборной Украины. На его счету 2 матча за "Рух"U21 в минувшем чемпионате.

20-летний Бабичин сыграл 24 матча за "Рух" U21, с которым стал бронзовым призером молодежного чемпионата Украины.