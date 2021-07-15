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ВПК-Агро взял в аренду двух игроков Руха

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(1 голосов)

Оба - воспитанники академии "Днепра"

ВПК-Агро взял в аренду двух игроков Руха

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник Иван Литвиненко и голкипер Виктор Бабичин проведут следующий сезон в составе "ВПК-Агро".

Оба футболиста — воспитанники академии "Днепра", летом 2020 года перешли в "Рух" из "Днепра-1".

20-летний Литвиненко – игрок молодежной сборной Украины. На его счету 2 матча за "Рух"U21 в минувшем чемпионате.

20-летний Бабичин сыграл 24 матча за "Рух" U21, с которым стал бронзовым призером молодежного чемпионата Украины.

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В статье: ВПК-Агро (Шевченковка) Иван Литвиненко Виктор Бабичин
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Источник:
ВПК-Агро

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
15.07.2021 в 08:42
Литвиненко шикарно лупит со штрафных. Пушка. Десне в контрольном матче роскошный гол забил. Литовка явно не ожидал такого удара.
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