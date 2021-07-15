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Олимпик принят в состав участников Первой лиги, Николаев переведён во Вторую лигу
Изменения участников во всех лигах ПФЛ
Фото: МФК Николаев / Автор неизвестен
Сегодня Центральный совет ПФЛ принял несколько важных решений касательно будущего сезона соревнований.
Так, в состав участников Первой лиги Украины был включен донецкий "Олимпик".
Кроме того, организаторы исключили из Первой лиги МФК "Николаев", который переходит в третий по рангу дивизион, а его место занимает "Кремень". Кременчужане в прошлом сезоне финишировали предпоследними и должны были покинуть лигу, однако из-за добровольного снятия "Николаева" занимают последнее вакантное место. Также эта перестановка повлияла на "Николаев-2", который не может быть в одной лиге с основной командой. Поэтому дубль николаевского муниципального клуба уходит из профессионального футбола.
Также было принято решение перевести новичка профессионального футбола, "Тростянец", из группы А Второй лиги в группу Б.
Таким образом, в следующем сезоне в Первой лиге сыграют 16 команд, в группе А Второй лиги будет 15 клубов, а в группе Б - 16.
Это решение осталось утвердить Исполкому УАФ.
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