Олимпик принят в состав участников Первой лиги, Николаев переведён во Вторую лигу

Сегодня Центральный совет ПФЛ принял несколько важных решений касательно будущего сезона соревнований.

Так, в состав участников Первой лиги Украины был включен донецкий "Олимпик". Клуб занимает место в дивизионе "Миная" , который вчера перешёл в Премьер-лигу.

Кроме того, организаторы исключили из Первой лиги МФК "Николаев", который переходит в третий по рангу дивизион, а его место занимает "Кремень". Кременчужане в прошлом сезоне финишировали предпоследними и должны были покинуть лигу, однако из-за добровольного снятия "Николаева" занимают последнее вакантное место. Также эта перестановка повлияла на "Николаев-2", который не может быть в одной лиге с основной командой. Поэтому дубль николаевского муниципального клуба уходит из профессионального футбола.

Также было принято решение перевести новичка профессионального футбола, "Тростянец", из группы А Второй лиги в группу Б.

Таким образом, в следующем сезоне в Первой лиге сыграют 16 команд, в группе А Второй лиги будет 15 клубов, а в группе Б - 16.

Это решение осталось утвердить Исполкому УАФ.