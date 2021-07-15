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Олимпик принят в состав участников Первой лиги, Николаев переведён во Вторую лигу

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Изменения участников во всех лигах ПФЛ

Олимпик принят в состав участников Первой лиги, Николаев переведён во Вторую лигу

Фото: МФК Николаев / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня Центральный совет ПФЛ принял несколько важных решений касательно будущего сезона соревнований.

Так, в состав участников Первой лиги Украины был включен донецкий "Олимпик". Клуб занимает место в дивизионе "Миная", который вчера перешёл в Премьер-лигу.

Кроме того, организаторы исключили из Первой лиги МФК "Николаев", который переходит в третий по рангу дивизион, а его место занимает "Кремень". Кременчужане в прошлом сезоне финишировали предпоследними и должны были покинуть лигу, однако из-за добровольного снятия "Николаева" занимают последнее вакантное место. Также эта перестановка повлияла на "Николаев-2", который не может быть в одной лиге с основной командой. Поэтому дубль николаевского муниципального клуба уходит из профессионального футбола.

Также было принято решение перевести новичка профессионального футбола, "Тростянец", из группы А Второй лиги в группу Б.

Таким образом, в следующем сезоне в Первой лиге сыграют 16 команд, в группе А Второй лиги будет 15 клубов, а в группе Б - 16.

Это решение осталось утвердить Исполкому УАФ.

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В статье: Олимпик (Донецк) Телеканал Футбол1/2/3 ФК Тростянец
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Комментарии (3)
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Я так думаю... (КиЇв)
15.07.2021 в 15:40
Знайшов таку інформацію: «Місце Олімпіка в Першій лізі може зайняти київський Рубікон, повідомляє канал “Бомбардир”.
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hochu.piva (Краматорск)
15.07.2021 в 15:24
И это ещё не всё, будут ещё сюрпризы
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OctoberFest (Голая Пристань)
15.07.2021 в 15:25
например?
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