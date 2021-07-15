Металлист 1925 вместе с болельщиками решил перезагрузить "Клуб болельщиков" команды

13-го июля состоялась встреча руководства " Металлиста 1925 " с членами Клуба болельщиков. На ней обсуждали процесс "перезагрузки".

Первым вопросом была рассмотрена новая редакция положения о Клубе болельщиков, основным изменением в котором является создание Совета болельщиков вместо Координационного совета и постоянных комиссий.

Вместе с болельщиками был решен принцип формирования совета. Изначально она будет сформирован из действующих членов клуба, которые изъявят желание на активное участие. Минимум раз в полгода Совет будет иметь возможность изменить количественный состав.

Также было рассмотрено предоставление привилегий участникам клуба болельщиков. Было принято решение пересмотреть состав привилегий, и предоставить те, что будут действительно выполняться, и добавить новые. Например, рассмотреть возможность предоставления бесплатных "гостевых" билетов.

Первое собрание нового Совета болельщиков планируют провести 10-13 августа 2021.