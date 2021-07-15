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Металлист 1925 вместе с болельщиками решил перезагрузить "Клуб болельщиков" команды
Прошла встреча руководства клуба с болельщиками команды
metalist1925.com
13-го июля состоялась встреча руководства "
Первым вопросом была рассмотрена новая редакция положения о Клубе болельщиков, основным изменением в котором является создание Совета болельщиков вместо Координационного совета и постоянных комиссий.
Вместе с болельщиками был решен принцип формирования совета. Изначально она будет сформирован из действующих членов клуба, которые изъявят желание на активное участие. Минимум раз в полгода Совет будет иметь возможность изменить количественный состав.
Также было рассмотрено предоставление привилегий участникам клуба болельщиков. Было принято решение пересмотреть состав привилегий, и предоставить те, что будут действительно выполняться, и добавить новые. Например, рассмотреть возможность предоставления бесплатных "гостевых" билетов.
Первое собрание нового Совета болельщиков планируют провести 10-13 августа 2021.
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