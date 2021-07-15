  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист 1925 вместе с болельщиками решил перезагрузить "Клуб болельщиков" команды
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 вместе с болельщиками решил перезагрузить "Клуб болельщиков" команды

Первая лига
(1 голосов)

Прошла встреча руководства клуба с болельщиками команды

Металлист 1925 вместе с болельщиками решил перезагрузить "Клуб болельщиков" команды

metalist1925.com

Новина українською

13-го июля состоялась встреча руководства "Металлиста 1925" с членами Клуба болельщиков. На ней обсуждали процесс "перезагрузки".

Первым вопросом была рассмотрена новая редакция положения о Клубе болельщиков, основным изменением в котором является создание Совета болельщиков вместо Координационного совета и постоянных комиссий.

Вместе с болельщиками был решен принцип формирования совета. Изначально она будет сформирован из действующих членов клуба, которые изъявят желание на активное участие. Минимум раз в полгода Совет будет иметь возможность изменить количественный состав.

Также было рассмотрено предоставление привилегий участникам клуба болельщиков. Было принято решение пересмотреть состав привилегий, и предоставить те, что будут действительно выполняться, и добавить новые. Например, рассмотреть возможность предоставления бесплатных "гостевых" билетов.

Первое собрание нового Совета болельщиков планируют провести 10-13 августа 2021.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Медведь с балалайкой (Харьков)
15.07.2021 в 21:43
Если я верно понимал смысл существования 1925 - то мол "Харькову нужен топ футбол, нужен Металлист, мы не можем назваться Металлистом, т.к. бабки" ... пришел Ярик , порешал, но нет ... им не предложили достаточно бабла - соотв они решили продолжать ... Ну епт ... судьба ФК Харьков - вам открыта ... бомж клуб без истории , которому грозит переименование - ну такая себе перспектива ...
Ответить
+2
0
ukatan (Харьковская обл.)
15.07.2021 в 20:02
Это на фото все болельщики клуба? Откровенно маловато...
Ответить
+3
0
Buran60 (Харьков)
15.07.2021 в 21:01
В конце сезона 21/22 будет ище меньше.
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...