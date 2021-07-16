Кривбасс арендует форварда Днепра-1

Форвард "Днепра-1" Алексей Хобленко, который последние 4 месяца провел в аренде в норвежском "Стабеке", вернется в Украину.

По информации сайта fcdnipro.com, в услугах форварда заинтересован " Кривбасс ". Ожидается, что президентский клуб арендует игрока до конца сезона.

В составе "Стабека" Хобленко провел 4 матча, результативными действиями не отметился.

Напомним, что ранее в Кривой Рог уже переехали игроки "Днепра-1" Вагнер и Богдан Сарнавский.