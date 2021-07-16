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Кривбасс арендует форварда Днепра-1

Первая лига
(1 голосов)

Алексей Хобленко возвращается в Украину

Кривбасс арендует форварда Днепра-1

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Алексей Хобленко, который последние 4 месяца провел в аренде в норвежском "Стабеке", вернется в Украину.

По информации сайта fcdnipro.com, в услугах форварда заинтересован "Кривбасс". Ожидается, что президентский клуб арендует игрока до конца сезона.

В составе "Стабека" Хобленко провел 4 матча, результативными действиями не отметился.

Напомним, что ранее в Кривой Рог уже переехали игроки "Днепра-1" Вагнер и Богдан Сарнавский.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко СК Днепр-1
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Комментарии (4)
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ytcnjh (vtk)
16.07.2021 в 19:00
Кривбасс это клуб Криворожский а не президентский ЭТО ДЛЯ САЙТА КОТОРЫЙ ДАЖЕ ГЕОГРАФИЮ НЕ ЗНАЕТ .
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0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
16.07.2021 в 17:49
давай в ЧО к морю
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0
0
balamyt (Boston)
16.07.2021 в 17:53
Да Вам уже ДинамоК помогает
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+1
0
Джин Тоник (R)
16.07.2021 в 17:06
Нормально удачи.Лучше у нас играть.Кривбассу быстрее бы вернутся в УГПЛ.
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+2
-2


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