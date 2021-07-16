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Кривбасс арендует форварда Днепра-1
Алексей Хобленко возвращается в Украину
Форвард "Днепра-1" Алексей Хобленко, который последние 4 месяца провел в аренде в норвежском "Стабеке", вернется в Украину.
По информации сайта fcdnipro.com, в услугах форварда заинтересован "
В составе "Стабека" Хобленко провел 4 матча, результативными действиями не отметился.
Напомним, что ранее в Кривой Рог уже переехали игроки "Днепра-1" Вагнер и Богдан Сарнавский.
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Источник:Фан-сайт ФК Днепр
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