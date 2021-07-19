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Новички Шахтера определились с игровыми номерами

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Шахтер представил летних новичков команды

Новички Шахтера определились с игровыми номерами

shakhtar.com

Новина українською

19 июля "Шахтер" представил новичков команды перед стартом сезона-2021/22.

Трио новичков - бразильцы Марлон и Педриньо, а также нападающий из "Аякса" Лассина Траоре. В сумме на них было потрачено порядка 40 миллионов.

Также во время мероприятия генеральный директор клуба Сергей Палкин вручил Марлону, футболистам игровые футболки.

Центральный защитник будет выступать за "горняков" под 26-м номером, полузащитник – под 38-м, а нападающий – под 23-м.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Марлон Педриньо
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Источник:
ФК Шахтер

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