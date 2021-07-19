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Новички Шахтера определились с игровыми номерами
Шахтер представил летних новичков команды
shakhtar.com
19 июля "
Трио новичков - бразильцы Марлон и Педриньо, а также нападающий из "Аякса" Лассина Траоре. В сумме на них было потрачено порядка 40 миллионов.
Также во время мероприятия генеральный директор клуба Сергей Палкин вручил Марлону, футболистам игровые футболки.
Центральный защитник будет выступать за "горняков" под 26-м номером, полузащитник – под 38-м, а нападающий – под 23-м.
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Источник:ФК Шахтер
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