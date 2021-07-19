Новички Шахтера определились с игровыми номерами

19 июля " Шахтер " представил новичков команды перед стартом сезона-2021/22.

Трио новичков - бразильцы Марлон и Педриньо, а также нападающий из "Аякса" Лассина Траоре. В сумме на них было потрачено порядка 40 миллионов.

Также во время мероприятия генеральный директор клуба Сергей Палкин вручил Марлону, футболистам игровые футболки.

Центральный защитник будет выступать за "горняков" под 26-м номером, полузащитник – под 38-м, а нападающий – под 23-м.