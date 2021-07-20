Санжар покинул Олимпик. Команду примет Сергей Литовченко

25 июля в стартовом туре Первой лиги " Олимпик " на выезде сыграет с "Кривбассом".

После понижения в классе команду покинули главный тренер Роман Санжар со своими помощниками и главный претендент на вакантное место у руля - Сергей Литовченко, в минувшем сезоне возглавлявший второлиговый "Рубикон".

20 июля должна появиться определенность с теми футболистами, которые будут защищать цвета "Олимпика" в новом сезоне.

По имеющейся информации среди них будет и несколько игроков из "Рубикона".

Напомним, что Владислав Гельзин передал "Олимпик" другим владельцам, чтобы донецкий клуб сохранил профессиональный статус.