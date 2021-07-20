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Санжар покинул Олимпик. Команду примет Сергей Литовченко
Кадровые перестановки в тренерском штабе олимпийцев
arsenal-kyiv.com
25 июля в стартовом туре Первой лиги "
После понижения в классе команду покинули главный тренер Роман Санжар со своими помощниками и главный претендент на вакантное место у руля - Сергей Литовченко, в минувшем сезоне возглавлявший второлиговый "Рубикон".
20 июля должна появиться определенность с теми футболистами, которые будут защищать цвета "Олимпика" в новом сезоне.
По имеющейся информации среди них будет и несколько игроков из "Рубикона".
Напомним, что Владислав Гельзин передал "Олимпик" другим владельцам, чтобы донецкий клуб сохранил профессиональный статус.
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