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Санжар покинул Олимпик. Команду примет Сергей Литовченко

Первая лига
(1 голосов)

Кадровые перестановки в тренерском штабе олимпийцев

Санжар покинул Олимпик. Команду примет Сергей Литовченко

arsenal-kyiv.com

Новина українською

25 июля в стартовом туре Первой лиги "Олимпик" на выезде сыграет с "Кривбассом".

После понижения в классе команду покинули главный тренер Роман Санжар со своими помощниками и главный претендент на вакантное место у руля - Сергей Литовченко, в минувшем сезоне возглавлявший второлиговый "Рубикон".

20 июля должна появиться определенность с теми футболистами, которые будут защищать цвета "Олимпика" в новом сезоне.

По имеющейся информации среди них будет и несколько игроков из "Рубикона".

Напомним, что Владислав Гельзин передал "Олимпик" другим владельцам, чтобы донецкий клуб сохранил профессиональный статус.

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В статье: Олимпик (Донецк) Сергей Литовченко Роман Санжар Рубикон (Киев)
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SladkaKisa
20.07.2021 в 00:41
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