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Директор Полесья: Бюджет клуба – коммерческая тайна. Город и область выделяют 10,8 млн грн

Первая лига
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Но основу бюджета, судя по всему, будет закладывать совладелец сети магазинов АТБ

Директор Полесья: Бюджет клуба – коммерческая тайна. Город и область выделяют 10,8 млн грн

polissyafc.com

Новина українською

Директор "Полесья" Владимир Загурский рассказал о финансировании клуба одним из владельцев АТБ Геннадием Буткевичем.

"У них (Буткевича и и его дочерей – прим.) большая любовь к спорту и футболу в частности. Но они изучали и свои возможности, желания и ориентиры по достижению результата. На сегодняшний день они твердо понимают, что нужно, и принялись за реализацию своих планов. Сам Буткевич очень вовлечен в процесс, глубоко разбирается в футболе. Он сам занимался футболом. Понимает игру.

Все абсолютно законно. У нас заключен специальный спонсорский контракт, согласно которого производится финансирование клуба. Бюджет "Полесья" – коммерческая тайна. Но я могу назвать сумму, которую выделяют клубу город и область – это 10,8 млн грн.

У нас нет какой-то жесткой привязанности к цифрам. У нас идет финансирование по мере необходимости. Поэтому какой-то конкретной цифры просто нет.

Пытается ли клуб учиться зарабатывать? Мы делаем обычные вещи, которые делают все другие клубы в Украине – пытаемся зарабатывать на атрибутике и билетах. Также пробуем привлекать других спонсоров, но будем откровенны – их очень мало и их сложно привлекать", – сказал Загурский.

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В статье: Полесье (Житомир)
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Источник:
Трибуна

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