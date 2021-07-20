Директор Полесья: Бюджет клуба – коммерческая тайна. Город и область выделяют 10,8 млн грн

Директор " Полесья " Владимир Загурский рассказал о финансировании клуба одним из владельцев АТБ Геннадием Буткевичем.

"У них (Буткевича и и его дочерей – прим.) большая любовь к спорту и футболу в частности. Но они изучали и свои возможности, желания и ориентиры по достижению результата. На сегодняшний день они твердо понимают, что нужно, и принялись за реализацию своих планов. Сам Буткевич очень вовлечен в процесс, глубоко разбирается в футболе. Он сам занимался футболом. Понимает игру.

Все абсолютно законно. У нас заключен специальный спонсорский контракт, согласно которого производится финансирование клуба. Бюджет "Полесья" – коммерческая тайна. Но я могу назвать сумму, которую выделяют клубу город и область – это 10,8 млн грн.

У нас нет какой-то жесткой привязанности к цифрам. У нас идет финансирование по мере необходимости. Поэтому какой-то конкретной цифры просто нет.

Пытается ли клуб учиться зарабатывать? Мы делаем обычные вещи, которые делают все другие клубы в Украине – пытаемся зарабатывать на атрибутике и билетах. Также пробуем привлекать других спонсоров, но будем откровенны – их очень мало и их сложно привлекать", – сказал Загурский.