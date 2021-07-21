Форвард Днепра-1 Хобленко перешел на правах аренды в Кривбасс

Нападающий "Днепра-1" Алексей Хобленко будет выступать на правах аренды за "Кривбасс". Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

У Клуба из Первой лиги также будет право выкупа футболиста в конце сезона.

27-летний форвард будет играть под 9-м номером. Он стал одиннадцатым новичком клуба в летнее межсезонье.

Последним клубом Алексея был "Стабек", где он находился в аренде с мая по июль этого года. В составе норвжеского клуба Хобленко провел 4 матча, результативными действиями не отметился.