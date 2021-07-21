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Форвард Днепра-1 Хобленко перешел на правах аренды в Кривбасс

Первая лига
(1 голосов)

Форвард будет играть под 9-м номером

Форвард Днепра-1 Хобленко перешел на правах аренды в Кривбасс

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Алексей Хобленко будет выступать на правах аренды за "Кривбасс". Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

У Клуба из Первой лиги также будет право выкупа футболиста в конце сезона.

27-летний форвард будет играть под 9-м номером. Он стал одиннадцатым новичком клуба в летнее межсезонье.

Последним клубом Алексея был "Стабек", где он находился в аренде с мая по июль этого года. В составе норвжеского клуба Хобленко провел 4 матча, результативными действиями не отметился.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко СК Днепр-1
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Источник:
ФК Кривбасс

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Комментарии (2)
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ytcnjh (vtk)
21.07.2021 в 14:30
Не плохо усилились.
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
21.07.2021 в 12:57
Ответить
+1
0


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