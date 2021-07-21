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Форвард Днепра-1 Хобленко перешел на правах аренды в Кривбасс
Форвард будет играть под 9-м номером
Фото: ФК Кривбасс
Нападающий "Днепра-1" Алексей Хобленко будет выступать на правах аренды за "Кривбасс". Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.
У Клуба из Первой лиги также будет право выкупа футболиста в конце сезона.
27-летний форвард будет играть под 9-м номером. Он стал одиннадцатым новичком клуба в летнее межсезонье.
Последним клубом Алексея был "Стабек", где он находился в аренде с мая по июль этого года. В составе норвжеского клуба Хобленко провел 4 матча, результативными действиями не отметился.
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