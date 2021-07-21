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Телеканалы Футбол стали официальным вещателем чемпионата Первой лиги на три сезона

Первая лига
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(2 голосов)

Украинского футбола на Футболах станет больше

Телеканалы Футбол стали официальным вещателем чемпионата Первой лиги на три сезона

Фото: канал Футбол 1/2/3

Новина українською

В субботу, 24 июля, официально начнется новый сезон 2021/22 Первой лиги Украины.

Официальным транслятором Лиги на три следующих сезона (2021/22, 2022/23, 2023/24) стали телеканалы "Футбол".

Так, в сезоне 2021/22 все 240 матчей Первой лиги будут показаны на телеканалах "Футбол 1/2/3" и на YouTube-канале "Перша ліга", а также на OTT-платформе OLL.TV.

В частности, 60 матчей будут транслировать телеканалы Футбол 1/2/3 и OLL.TV, а 180 матчей - YouTube-канал "Перша ліга".

"Впервые реализуется централизованный телевизионный пул матчей всех без исключения клубов Первой лиги. Контракт подписан на три сезона. Все матчи будут транслироваться не только на телеканалах "Футбол 1/2/3", но и на отдельном YouTube-канале "Перша ліга", который мы запускаем. Также будем делать обзоры матчей каждого тура. Спасибо за плодотворное сотрудничество президенту ПФЛ Александру Каденко и президенту УАФ Андрею Павелко", — говорит директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

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В статье: Александр Денисов Телеканал Футбол1/2/3
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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Ардалион (Кривбасс)
21.07.2021 в 19:46
Нормалёк! Все смотрим, как играют Кривбасс и Металлист, главные претенденты на выход в УПЛ.
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Ромшуст (Тернопіль)
21.07.2021 в 19:28
Бажано ще і аматорів на першість району, транслятори хренові!
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armik (Киев)
21.07.2021 в 19:32
Не знаю, что там на кону стоит у аматоров, но ФК Тернополь и Хоростков тянут за уши, а они опираются.Трансляция такого безобразия никому не нужна.Дошли до того, что матчи Тернополя судит бригада из Тернополя и наблюдает за этим безобразием тоже мен из тернополя.На коня 100 штук баксов, наверное.
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magasa (Полонне)
21.07.2021 в 19:26
Упл мало хто смотрит а тут Первая лига бред( Зачем нам ЛЧ АПЛ Бундеслига Примера.Мы купим Первую лигу и будем в шыкаладе!
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royalstas (Вінниця)
21.07.2021 в 19:05
Ну да АПЛ та Єврокубки у них забрали..... ще УПЛ заберуть тоді і другу лігу підтянут. Тоді я на свою Ниву і подивлюсь)))
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