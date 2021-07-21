Телеканалы Футбол стали официальным вещателем чемпионата Первой лиги на три сезона

В субботу, 24 июля, официально начнется новый сезон 2021/22 Первой лиги Украины.

Официальным транслятором Лиги на три следующих сезона (2021/22, 2022/23, 2023/24) стали телеканалы "Футбол".

Так, в сезоне 2021/22 все 240 матчей Первой лиги будут показаны на телеканалах "Футбол 1/2/3" и на YouTube-канале "Перша ліга", а также на OTT-платформе OLL.TV.

В частности, 60 матчей будут транслировать телеканалы Футбол 1/2/3 и OLL.TV, а 180 матчей - YouTube-канал "Перша ліга".