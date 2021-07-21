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Телеканалы Футбол стали официальным вещателем чемпионата Первой лиги на три сезона
Украинского футбола на Футболах станет больше
Фото: канал Футбол 1/2/3
В субботу, 24 июля, официально начнется новый сезон 2021/22
Официальным транслятором Лиги на три следующих сезона (2021/22, 2022/23, 2023/24) стали телеканалы "Футбол".
Так, в сезоне 2021/22 все 240 матчей Первой лиги будут показаны на телеканалах "Футбол 1/2/3" и на YouTube-канале "Перша ліга", а также на OTT-платформе OLL.TV.
В частности, 60 матчей будут транслировать телеканалы Футбол 1/2/3 и OLL.TV, а 180 матчей - YouTube-канал "Перша ліга".
"Впервые реализуется централизованный телевизионный пул матчей всех без исключения клубов Первой лиги. Контракт подписан на три сезона. Все матчи будут транслироваться не только на телеканалах "Футбол 1/2/3", но и на отдельном YouTube-канале "Перша ліга", который мы запускаем. Также будем делать обзоры матчей каждого тура. Спасибо за плодотворное сотрудничество президенту ПФЛ Александру Каденко и президенту УАФ Андрею Павелко", — говорит директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.
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