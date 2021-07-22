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Сын Виталия Косовского продолжит карьеру в ВПК-Агро

Первая лига
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Минувший сезон игрок защищал цвета "Агробизнеса"

Сын Виталия Косовского продолжит карьеру в ВПК-Агро

Фото: ФК Агробизнес

Новина українською

Опорный полузащитник Сергей Косовский продолжит карьеру в "ВПК-Агро", пишет Meta-ratings.

23-летний воспитанник "Динамо" последние полтора года защищал цвета "Агробизнеса". В минувшем сезоне Первой лиги Косовский провел 18 матчей, заработав по одной желтой и красной карточке.

Ранее сын бывшего игрока сборной Украины (Виталий Косовский - прим.) выступал за молодежные команды "Динамо" и "Ворсклы", "Оболонь" и словацкую "Славию" из Кошице.

По итогам предыдущего чемпионата Первой лиги "ВПК-Агро" занял 10-е место. В конце июня коллектив принял бывший тренер "Зари" и "Руха" Александр Грицай. Состав команды летом изменился более чем наполовину.

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В статье: Виталий Косовский ФК Ужгород Сергей Косовский
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Источник:
Meta-ratings

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